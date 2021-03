Okrnjena tekma vseh zvezd: le trije prijavljeni na tekmovanje v zabijanju

Kot so potrdili v vodstvu tekmovanja, so se za nastop v zabijanju prijavili leObi Toppin (New York Knicks), Anfernee Simons(Portland Trail Blazers) inCassius Stanley (Indiana Pacers).

Kot še piše Washington Post, številni košarkarji ne želijo sodelovati. Med drugim sta se za ta korak odločila Zion Williamson (New Orleans Pelicans) in dvakratni zmagovalecZach LaVine(Chicago Bulls), ki bosta sicer nastopila na nedeljski osrednji tekmi.

LaVine pa se bo pomeril vsaj v metu trojk, kjer mu bodo družbo delali šeSteph Curry (Golden State Warriors),Devin Booker (Phoenix Suns), Jayson Tatum, Jaylen Brown (oba Boston Celtics) inDonovan Mitchell(Utah Jazz).

Luka Dončić (Dallas Mavericks) se je odločil za nastop v "Skills Challenge", nekakšnem poligonu z ovirami, ki kaže na tehnične sposobnosti posameznikov.

Ob Dončiću se bodo za lovoriko najspretnejšega med košarkarji potegovali še Chris Paul (Phoenix Suns), Julius Randle (New York Knicks), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Nikola Vučević (Orlando Magic) inRobert Covington (Portland Trail Blazers).

Zabijanje bo tokrat popestrilo polčas All Star tekme, ki bo na sporedu 7. marca, obe drugi tekmovanji pa bosta že pred tekmo, ki bo letos potekala brez gledalcev.