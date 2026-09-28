Okrnjeni Zmaji na evropski začetek k Samarju

Širitev tekmovanja iz 20 na 32 ekip prinaša nov sistem tekmovanja. Ekipe bodo razdeljene v štiri osemčlanske skupine. V osmino finala bodo napredovale po štiri najboljše, preostale štiri pa bodo po 14 tekmah rednega dela sredi januarja končale tekmovanje. Celotna končnica vključno s finalom bo potekala na dve dobljeni tekmi. Prva tekma finala bo 21. aprila, prvak pa bo najkasneje znan do konca aprila. Naslov brani francoski Bourg-en-Bresse, ki si je sicer zagotovil mesto v Evroligi, a je vodstvo kluba po analizi finančnih, organizacijskih in kadrovskih zahtev ocenilo, da bi bil preskok v elitno tekmovanje preveliko tveganje za dolgoročno stabilnost kluba, zato se je odreklo Evroligi in podpisalo dolgoročno pogodbo z evropskim pokalom.

Množica kandidatov za vrh

Nabor kandidatov za zaključne boje je širok. Solun ima dva močna kluba, Aris in Paok, Rim se je vključil z dvema ekipama - pri Maxima Roma bo kot svetovalec deloval legendarni tamkajšnji nogometaš Francesco Totti, Burgos in Tenerife kot novinca pa imata tradicijo naslovov v zadnjih letih, saj sta bila oba po dvakrat zmagovalca Fibine lige prvakov. Poleg omenjenih ekip in branilca naslova velja izpostaviti kolektiva iz Turčije, Bahcesehir in Turk Telekom, Hapoel Jeruzalem, ki bo prvi gost naslednji teden v Stožicah, špansko Manreso, Budućnost in London.

Cedevita Olimpija z zmernimi cilji

Cedevita Olimpija, ki se je v zadnjih dveh sezonah prebila v končnico, bo igrala v skupini A z Arisom, italijansko Tortono, Hapoelom, Le Mansom, Burgosom, Rigo in Rostockom. Uvodna tekma jo čaka v sredo ob 20.30 v Burgosu. Stanje ljubljanske zasedbe pred začetkom evropskega pokala ni rožnato. Sezono je začela s porazom v slovenskem superpokalu, s katerim je prekinila niz 16 zaporednih domačih lovorik, hkrati pa se v Španijo odpravlja v okrnjeni postavi. Zaradi poškodbe stegenske mišice bo manjkal Jordon Gainey, precej dlje pa bo odsoten Brandon Murray. "Imamo zahtevno skupino in tudi celotno tekmovanje je zelo močno. V tem trenutku je težko karkoli napovedovati. Najprej se moramo osredotočiti nase, se boriti in na parketu pokazati, kaj zmoremo. Zaradi vseh težav s poškodbami in treningi je trenutno tudi naša ekipa zame še določena neznanka. Tekme bodo pokazale, kje smo," je pred začetkom nove sezone povedal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. "Ekipa se počasi sestavlja in po vseh težavah s poškodbami dobivamo pravo celoto. Pred kratkim se nam je pridružila tudi nova okrepitev, Rihards Lomažs, tako da se mi zdi, da smo na pravi poti do igre, s katero bomo konkurenčni ostalim ekipam v evropskem pokalu," pa je dodal kapetan Jaka Blažič.