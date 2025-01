Razigrani zmaji poskrbeli, da je bil Aris v Stožicah brez možnosti

Košarkarji Cedevite Olimpije so na 13. tekmi evropskega pokala vpisali osmo zmago. Na domačem parketu so bili zanesljivo boljši od grškega Arisa (98:79). Prvi strelec zmajev je bil Brynton Lemar z 18 točkami.

Zmaji so v obračun vstopili v vlogi favorita in to potrdili z odličnim začetkom, ko so hitro povedli s 6:0. Prvi točki na tekmi je z atraktivnim zabijanjem dosegel Joan Beringer, na 6:2 pa je na isti način znižal Darral Willis. Ljubljančani so se uvodoma zanašali predvsem na igro v raketi. Domače navijače, ki jih sicer ni bilo veliko in jih je preglasilo kakih 50 gostov, je na noge dvignil Devin Robinson s fantastičnim "putback" zabijanjem za 14:8. Prvih deset minut je Olimpija dobila s 25:21, čeprav ni zadela niti ene trojke, na drugi strani pa je bil Aris v minimalnem zaostanku prav zaradi odličnega meta z razdalje (5/6). V zaključku prve četrtine velja omeniti še vstop zadnje okrepitve v zmajevem gnezdu Danila Tasića, ki je prvič zaigral v zelenem dresu.

Danilo Tasić je prvič zaigral v dresu Olimpije. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V drugi četrtini so zmaji vseskozi držali minimalno prednost. Gostje so se tri minute pred polčasom približali na vsega štiri točke, na kar je Zvezdan Mitrović odreagiral z minuto odmora, ki je več kot zalegla. Zmaji so prednost še pred odmorom prvič na tekmi povišali na dvomestno razliko. Odlično je v obrambi igral prekaljeni Andrija Stipanović, gostje pa niso imeli odgovora na prodore razigranih Robinsona in D.J. Stewarta. Po polovici je semafor v Stožicah kazal 50:35. V nadaljevanju so zmaji rutinirano držali prednost in Arisu niso dovolili povratka. Tik pred koncem tretje četrtine je razlika prvič znašla 20 točk (71:51). Poleg tega gostje niso bili več tako uspešni pri metu za tri točke, ki jih je krasil predvsem v prvi četrtini, zato je bilo jasno, da se bodo sila težko vrnili v srečanje.

Cedevita Olimpija je prišla do enajste zmage na zadnjih 13 tekmah. V tem obdobju je klonila le na gostovanju pri Partizanu in doma proti Türk Telekomu.

Zadnja četrtina je bila tako bolj ali manj formalnost. Še edino vprašanje je bilo, ali bodo zmaji v zaključku uspeli priti do stotice. Na koncu so se ustavili pri 98 točkah, pri čemer jih je največ (18) prispeval Brynton Lemar. Dvomestni pa so bili še Devante Jones (14) in Stewart, Robinson in Jaka Blažič (vsi 13). Na koncu je bilo 98:75. Olimpija v Solunu slavila po velikem preobratu Zmaji so prvo medsebojno tekmo v dvorani Nikosa Galisa dobili po odlični zadnji četrtini, ko so zaostanek desetih točk pretvorili v zmago z 82:75. Blestel je Jaka Blažič z 19 točkami, eno manj je dodal Devin Robinson. Pred prihodom v Stožice je bil Aris na predzadnjem mestu skupine B z le tremi zmagami. Vendar so Grki v primerjavi s prvo medsebojno tekmo močno spremenili svoj kader, na kar je v izjavah pred obračunom opozarjal trener Zvezdan Mitrović.

