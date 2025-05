Mitrović: Ta serija si je zaslužila tretjo tekmo

Košarkarji Cedevite Olimpije so z odlično moštveno predstavo, v kateri je s 30 točkami izstopal Aleksej Nikolić, ugnali Dubai Basketball (94:89) in tako v boju za polfinale lige Aba izsilili odločilno, tretjo tekmo. Tako Nikolić kot trener Zvezdan Mitrović sta po veliki zmagi opozarjala, da zgolj domači uspeh ne bo dovolj. V torek ga bo treba ponoviti v Dubaju.

Druga tekma serije je bila v Stožicah podobno izenačena kot prva, ko je Dubaj doma slavil za točko (86:85). Po polovici obračuna so vodili gostje, ki so do odmora dosegli kar 48 točk, v nadaljevanju pa jim je conska obramba motiviranih zmajev povzročala obilo preglavic. Za nameček je blestel Aleksej Nikolić, ki je na poti do 30 točk (20 v drugem delu) zadel kar pet trojk. Ljubljančani so jih skupno 12 iz 27 poizkusov. "Ta serija si je zaslužila tretjo tekmo. Zaradi prve tekme v Dubaju in tudi te v Ljubljani. Bomo videli na odločilni tekmi, kdo je boljši. Veliko smo se izmenjavali v vodstvu. Statistično zelo izenačena, borbena tekma. Zasluženo smo zmagali, ampak moramo nadaljevati. Še nič nismo dosegli," ostaja previden Zvezdan Mitrović.

"Vsa čast vsem fantom. Že v Dubaju, ko smo izpustili zmago, smo se pogovarjali, da lahko zmagamo in vrnemo serijo nazaj tja. Mislim, da si to zaslužimo. Zasluži si tudi publika. V pravem času nam je dala energijo," pa je bil zadovoljen Nikolić, ki mu je slabih pet tisoč navijačev v Stožicah na koncu namenilo celo nekaj vzklikov "MVP, MVP".

Statistika Alekseja Nikolića

Organizator igre je izpostavil, da je tekmo dobila ekipa, ne posameznik. Bil pa je zadovoljen, da je uspel upravičiti zaupanje soigralcev, ki so v pravem trenutku prepoznali, kdo je najbolj vroč košarkar na stoženskem parketu. V tretji četrtini je denimo dosegel 11 zaporednih točk svoje ekipe. "Skozi celotno tekmo so me spodbujali in mi govorili, naj čim več napadam. Nisem imel druge, kot da jih poslušam. Res smo lahko zadovoljni, ampak po drugi strani še nič ni narejeno, 1:1 je. To se moramo zavedati, obrniti list in tam odigrati še eno dobro tekmo," je bil Nikolić podobno previden kot njegov trener. Ta je nasprotniku znova pripravil nekaj presenečenj. Favorizirani Dubaj v drugem polčasu ni imel pravega odgovora na consko obrambo zmajev. "Uporabiti moramo vsa orožja. Tokrat nam je pomagala cona, ki smo jo preizkušali proti Šenčurju, naslednjič nam bo morda kaj drugega," je pojasnil. "Bile so tudi napake, ampak s takšno željo in energijo se da marsikaj nadoknaditi," pa je pomen zavzete igre na svoji strani parketa izpostavil Nikolić.

