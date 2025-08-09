Olimpia odgovorila Dončiću: Neba in Čančarja ne bo, ker skrbimo za njuno zdravje

Slovenska košarkarska reprezentanca na EuroBasketu ne bo mogla računati na Vlatka Čančarja in Josha Neba, ker nista dobila dovoljenja za nastop s strani njunega kluba Olimpia Milano. Ta teden je kapetan reprezentance Luka Dončić priznal, da se ne strinja z odločitvijo kluba, zdaj pa smo dobili odgovor športnega direktorja italijanskega kluba.

Slovenija na EuroBasketu ne bo mogla računati na Vlatka Čančarja in Josha Neba, saj jima je klub iz Milana odsvetoval igranje za reprezentanco. "Če sem prav razumel, je to odločitev kluba. Klub kot je Los Angeles Lakers dovoli, klub kot je Milano ne dovoli. Raje se ne bi vmešaval v to, ampak to bi morala biti odločitev igralca. Onadva nista nič kriva," je o odsotnosti reprezentančnih soigralcev minuli teden dejal kapetan reprezentance Luka Dončić.

Luka Dončić in Vlatko Čančar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zdaj je zvezdniku Lakersov odgovoril športni direktor Olimpie Christos Stavropoulos. "Zaradi nedavnih poročil v medijih bi rad v imenu kluba pojasnil, da je zdravje naših igralcev vedno bilo in vedno bo naša prednostna naloga. V konkretnih primerih Vlatka Čančarja in Josha Neba moram poudariti, da oba igralca okrevata po zelo hudih poškodbah, zaradi katerih sta v minulih sezonah igrala bolj redko. V dogovoru z njima bomo izvedli postopek za njuno postopno vrnitev na igrišče, saj želimo zaščititi predvsem njuno zdravje in dolgoročno konkurenčnost," je dejal Stavropoulos.