Martin Krampelj, iz ZDA v Cedevito Olimpijo: Za nami se bo moralo kaditi

Košarkarji Cedevite Olimpije se trenutno potijo na pripravah na Rogli, po uvodnem delu treningov, ki so ga opravili v dvorani Stožice, so sedaj na zreškem Pohorju, kjer bodo ostali do 30. avgusta. Ljubljanska zasedba je v primerjavi z lansko sezono doživela popoln kadrovski "remont", saj v moštvu vrvi od novincev. Eden med njimi je tudi 206 centimetrov visoki krilni center Martin Krampelj , ki je takole v intervjuju pojasnil razlog prihoda v vrste ljubljanskega kluba:"Olimpija je bila najboljša ponudba, čeprav so bile tudi od drugod, vse prvoligaške iz Španije, Italije, Francije. Rad bi vrnil nekaj nazaj slovenski košarki, kar sem se naučil in potem sam izstrelil sam sebe naprej. Pomagal bi Cedeviti Olimpiji k boljšim rezultatom, projekt mi je všeč. Prvi stik z Olimpijo je bil na NBA poletni ligi, z agentom so se hitro dogovorili. Ne moreš se odločiti na prvo žogo, a nisem hotel čakati predolgo in ko smo šli z odločitvijo, smo šli na stoprocentno."

O Vlatku Čančarju: On je tip igralca, ki ga NBA rabi in je zelo pameten na igrišču, rabijo takega, da bo bo igral z Nikolo Jokićem in bo super.

"Pričakujem veliko borbenosti, dobrih tekem in veliko hitre košarke, morali bomo biti najhitrejši na igrišču, da se bo kadilo za nami in prinesti zmage. To je zelo dobra ekipa, tukaj so taka imena kot so Jaka Blažič, Edo Murič, pa ameriški igralci. To je zelo dobra kombinacija in veliko fantov poznam že od prej. Upam, da bomo napolnili dvorano in da bo projekt uspešen. Želim postati boljši igralec, boljša oseba, biti profesionalen," je o receptu za novo sezono dejal 24-letni košarkar.

Diploma in štiri sezone lige NCAA

Grosupeljčan je zadnje štiri sezone nosil dres univerze Creighton Bluejays in igral v tamkajšnji študentski ligi (NCAA), o izkušnji čez lužo pa je dejal: "Študentska košarka mi je dala veliko, najprej diplomo, kar je najbolj pomembno, tega mi nihče ne more vzeti. Na vsaki tekmi je bilo v povprečju 17 tisoč ljudi, noro je bilo igrati, zelo dobra izkušnja, o čemer bom lahko govoril svojim otrokom. Bil sem v osredni Ameriki, življenje gre tam bolj počasi, kot v velikih mestih na vzhodu ali zahodu. Ljudje so me podpirali in me lepo sprejeli, kot tujcu so mi veliko pomagali."