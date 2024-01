Bo Olimpija pred koncem sezone ostala brez svojega najboljšega košarkarja?

To je bila že njegova 13. zaporedna tekma, na kateri je dosegel več kot 10 točk, in jasno je, da je v svoji drugi sezoni v Ljubljani zelo napredoval. "Igram zares odlično. To sem pričakoval, ampak mogoče igram celo bolje od pričakovanj. Res sem zadovoljen, da se je moje delo izplačalo, in tako bom delal še naprej," je svoje predstave v tej sezoni ocenil nekdanji košarkar Mege, OKK Beograda in Cedevite.

Njegove predstave spremljajo številni evropski klubi, za njegov prestop pa naj bi se najbolj zagrelo moštvo iz najmočnejše košarkarske lige na svetu. New Orleans Pelicans so Matkovića izbrali na naboru leta 2022. Bil je 52. izbor in jasno je bilo, da nanj ne računajo takoj. Potreboval je čas za razvoj in predvsem čas na košarkarskem parketu. To priložnost je dobil pri zmajih in jo zgrabil z obema rokama.

Skavti moštva iz Louisiane so si po njegovih besedah ogledali vsako njegovo tekmo v tej sezoni. "Zelo sem zadovoljen, ker se zame zanimajo, da so tukaj, da spremljajo vsako tekmo. Redno se mi javljajo in me kličejo. Res sem zadovoljen, da so me opazili. Nadaljeval bom z delom in veselim se njihovega klica in vsega, kar sledi," je v pogovoru s Sanjo Modrić dejal Matković.