Olimpija bo začela evropski ples, Koper pa odpira regionalno tekmovanje

Športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović (v sredini) pozdravlja svoje košarkarje po uspešnem uvodu v sezono in osvojitvi slovenskega superpokala.

Slovenija bo imela svojega predstavnika v Evropskem pokalu (Cedevita Olimpija) ter ligi Aba (Cedevita Olimpija, Krka, Koper Primorska), v Evroligi pa bodo igrali trije slovenski košarkarji: Žan Mark Šiško(Bayern München), Klemen Prepelič(Valencia) in Zoran Dragić(Baskonia Vitoria), poleg tega pa še dva iz zlate selekcije 2017, Anthony Randolph (Real Madrid) in trener Igor Kokoškov (Fenerbahče).

Igralci Cedevite Olimpije bodo evropski parket preizkusili v sredo ob 20. uri na gostovanju v Parizu pri Nanterru. Ljubljančani se bodo na pot z letalom odpravili v torek, na prizorišču pa jih čakajo strogi zdravstveni protokoli. Nekatere so morali izpolniti že prej, saj so tri dni pred tekmo opravili teste za covid-19 (vsi izvidi so bili negativni), testirati pa se bodo morali tudi vsakič dan po tekmi. Košarkarji v Parizu iz hotela, razen na trening in tekmo, ne bodo smeli, prav tako bo omejeno njihovo gibanje znotraj hotela, podobno pa tudi v dvorani, kjer bodo sicer prisotni gledalci v omejenem številu.

Blažič: Zadovoljni bomo le, če se iz Francije vrnemo z dvema točkama

Igralci Cedevite Olimpije z upoštevanjem omejitev gibanja in spoštovanjem pravil ne bi smeli imeti težav, saj se samozaščitno in odgovorno že zdaj vedejo ob vsakem obisku dvorane Stožice. Članska ekipa vse od začetka priprav avgusta živi v neke vrste "mehurčku"; nima stikov z osebjem kluba iz pisarn, izogiba se druženju z igralci ostalih selekcij, v dvorani pa morajo igralci razen na parketu obvezno nositi maske in si redno razkuževati roke. Pričakovanja pred odhodom v Parizu je v ponedeljek novinarjem predstavil Jaka Blažič.

"Prva tekma je vedno zelo pomembna, še posebej po tako dolgem premoru. Nanterre je zahteven nasprotnik, saj ima zelo atletsko ekipo, še posebej je nevaren na zunanjih položajih, vendar mi gremo na pot z mislijo o zmagi in zadovoljni bomo le, če se iz Francije vrnemo z dvema točkama," je dejal kapetan.

Bursaspor prvi gost v Stožicah, Koper Primorska v petek v Beogradu

Cedevita Olimpija bo igrala v skupini D z grškim Patrasom, Gran Canario, Trentom in Bursasporjem, ki bo naslednjo sredo prvi gost v Stožicah, kjer bo prostora za 500 gledalcev. Primarni cilj Ljubljančanov je osvojitev enega od prvih štirih mest, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje. V nasprotju z Ligo prvakov pod okriljem Fiba, ki se bo odvijala šele od konca oktobra naprej in v kateri ni slovenskega predstavnika, se bosta ta teden začela tudi Evroliga in liga Aba, medtem ko je izvedba lige Aba 2 še pod vprašajem. V Evroligi bo nastopilo osemnajst ekip, ki bodo po dvokrožnem sistemu odigrale 34 krogov, najboljših osem bo napredovalo v četrtfinale na tri zmage, zaključni turnir četverice pa bo v Kölnu.

Ligo Aba, ki je bila zaradi razprtij med klubi kar nekaj časa v negotovosti in si je zeleno luč prižgala šele pred nekaj dnevi, bo odprla Koper Primorska. V petek bo gostovala v Beogradu pri FMP. V nedeljo je na sporedu še slovenski derbi med Cedevito Olimpijo in Krko v Ljubljani. Poleg omenjenih klubov bodo nastopali še Ikogea, Mega, Budućnost, Split, Partizan, Borac Čačak, Zadar, Mornar Bar, Cibona in Crvena zvezda.