Olimpija do pete zaporedne zmage v regionalni ligi

Medtem ko Ljubljančani v regionalnem tekmovanju z izkupičkom 8-2 krojijo vrh razpredelnice, pa povsem drugačen obraz kažejo v evropskem pokalu. Tam so v osmih tekmah dosegli le eno zmago. Cedevita Olimpija bo letos odigrala še dve tekmi; v sredo bo gostovala v Franciji pri ekipi Bourg-en-Bresse v bližini Lyona, v torek, 27. decembra, pa se bo v Tivoliju pomerila z Mornarjem iz Bara. Črnogorska zasedba, ki jo vodi slovenski trener Andrej Žakelj, ni bila kos razpoloženim izbrancem Jurice Golemca, ki so vodili od prve do zadnje minute in vprašanje zmagovalca več ali manj rešili že po prvih dvajsetih minutah igre.

Pri Cedeviti Olimpiji je vseh enajst igralcev dobilo priložnost za igro in prav vsi so se vpisali med strelce. Največ točk so dosegli Yogi Ferrell (16 točk, trojke 4:6, 7 podaj), Amar Alibegović (15), Edo Murić (12) in Josh Adams (11).



Izid:

Studentski centar - Cedevita Olimpija 71:104 (17:26, 12:25, 15:23, 27:30)

Cedevita Olimpija: Rebec 5 (5 skokov, 4 asistence), Ferrell 16 (7 asistenc), Radović 9 (4 skoki), Jeremić 9, Alibegović 15, Murić 12, Mulalić 6, Adams 11 (5 asistenc), Matković 9 (5 skokov), Gnjidić 3, Omić 9 (5 skokov).