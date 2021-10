Bled jadranski vtis bodo skušali popraviti na evropski sceni: 'Moramo biti pametnejši'

Jurica Golemac ne more biti zadovoljen z uvodom v novo sezono. Proti Gran Canarii je videl doslej najboljšo predstavo svojih varovancev.

"Igrali bomo proti zelo čvrsti, izkušeni in motivirani ekipi. Dali bomo vse od sebe, da vpišemo še drugo zmago," je bil v napovedi pred tekmo jasen ostrostrelec Alen Hodžić. Cedevita Olimpija je v Stožicah izgubila dve zaporedni tekmi, najprej proti FMP in nato še Budućnosti, a zmaji so odločeni, da bodo popravili bled vtis.

Jurica Golemac je pred sredinim spopadom povedal: "Nimamo veliko časa. Sigurno, da se moramo po tako težki tekmi in porazu (proti Budućnosti, op. a.) mentalno dvigniti. Bourg prihaja sem po treh izgubljenih tekmah, tako da bodo zagotovo agresivni, naredili bodo vse, da pridejo do zmage." Bourg je v prvem krogu izgubil proti Venezii, vmes pa v francoskem prvenstvu še proti Nanterru in Le Portelu.

44-letni strokovnjak je kljub temu o francoskem tekmecu govoril s priznanimi besedami. "Zelo kakovostna ekipa. Igralci, ki jih poznamo še od lani. Veliko igralcev je prišlo iz drugih lig, ki pa so igrali tudi Eurocup, nekateri tudi jadransko ligo. So odlična, visoka, fizično močna ekipa. Morali bomo garati vseh 40 minut in biti pametnejši kot v nedeljo. Imajo veliko potenciala, tako da se ne moremo osredotočiti samo na enega košarkarja, morali bomo braniti vso ekipo."

"Kot vedno pravim, na porazih se da veliko naučiti. Moramo napredovati, moramo biti boljši. Igrali smo zelo, zelo težke tekme. Imeli smo nekaj smole, a napredek se vidi. Moramo biti še boljši, še pametnejši, posebej v končnicah," je še prepričan Golemac, ki kljub slabšemu uvodu v sezono nikakor ne meče puške v koruzo.