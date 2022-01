Golemac: Tako je videti, ko dlje časa nimaš pravega treninga in tekem

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v sredo po več kot dveh tednih prisilne odsotnosti zaradi covidnih težav vrnili na parket. V Stožicah so gostili Gran Canario, ki je bila zanesljivo boljša s 75:60. Jurica Golemac s predstavo svojih fantov seveda ni bil zadovoljen, krivca za poraz pa je našel tudi v daljši odsotnosti, ki se je gotovo poznala.

icon-expand Tudi Jaka Blažič ni imel svojega dne: dosegel je deset točk. FOTO: KK Cedevita Olimpija

"Čestitke Gran Canarii za zmago. Mi smo bili brez energije, brez idej, brez osredotočenosti. Tako je videti, ko dlje časa nimaš pravega treninga in tekem. Zgrešili smo veliko odprtih metov in polaganj. V napadu žoga ni dovolj krožila, v obrambi pa smo naredili preveč napak. Vrniti se moramo v dvorano in nadaljevati s treningi," je bil po šestem porazu v tej sezoni Eurocupa odločen trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Podobno je za spletno stran kluba povedal Elvin Ejim: "Gran Canaria je bila boljša ekipa, naši tekmeci so igrali bolj zavzeto na vseh področjih. Moramo se zapreti nazaj v dvorano in popraviti svojo igro." Ljubljančanom v napadu nikakor ni steklo. Zadeli so le sedem od 33 metov za tri, od tega sta jih vsak po sedem zgrešila Edo Murić (štiri točke) in Jacob Pullen (šest točk). Na koncu je bil še najučinkovitejši Yogi Ferrell z 11 točkami, a je imel tudi on na začetku tekme kar nekaj težav z organizacijo napadov, zaradi česar ga je Golemac prvič menjal že po dobrih treh minutah igre, ko je vstopil Dan Duščak, a tudi nadarjeni 19-letnik v nadaljevanju ni našel ključa za čvrsto obrambo Gran Canarie.

Dragić ni navdušil, najboljša Ščukova tekma doslej? Veliko priložnosti za dokazovanje je dobil zadnji novinec v taboru Ljubljančanov, Zoran Dragić. Začel je sicer na klopi, skupno pa je odigral le nekaj manj kot 20 minut, a tudi on se ni proslavil. Dosegel je dve točki in prav toliko skokov in asistenc. Kot eno redkih svetlih točk v taboru Cedevite Olimpije velja izpostaviti mladega Luko Ščuko, ki je na parket prišel sredi tretje četrtine in takoj vidno poživil igro. Srečanje je končal s šestimi točkami in petimi ujetimi žogami. "Vzel" si je tudi dva meta za tri, a je oba za malenkost zgrešil, sicer bi bila njegova statistika še boljša. Ključna je bila obramba

Za Cedevito Olimpijo je bil to najslabši strelski večer v tej sezoni evropskega pokala. Doslej so proti vsem nasprotnikom dosegli najmanj 70 točk, le proti Budućnosti so jih prav tako zmogli le 60.

Dejstvo pa je, da je Ščuka na parket prišel šele, ko je bil zmagovalec bolj ali manj odločen. Gostje so sicer do občutne prednosti prišli po vsega nekaj minutah, saj so na hitro povedli z 20:5, po čemer za domače ni bilo več vrnitve. "Mislim, da smo začeli odlično. Predvsem smo zelo dobro branili njihove pick-and-roll napade. V drugem polčasu so pritisnili, imeli so nekaj odprtih metov, a kljub temu smo v obrambi odigrali zelo dobro. Zaustavili smo njihove najpomembnejše igralce," pa je po tekmi povedal trener Gran Canarie Porfi Fisac.