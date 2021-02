'Olimpija igra trenutno najbolje v regiji'

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in glavni trener Jurica Golemac sta pred dnevi dosegla dogovor o podaljšanju pogodbe do konca sezone 2022/23 z možnostjo podaljšanja še za sezono 2023/24. Golemac si je pred dvobojem zaželel, da bi se ekipi FMP oddolžili za poraz ob koncu lanskega leta. To se je tudi zgodilo s podaljšanjem niza na pet zaporednih domačih zmag nad tekmeci iz beograjskega predmestja, ki jih je v vlogi glavnega trenerja prvič vodil Vanja Guša.

Za ljubljansko zasedbo je to že 14. zmaga v regionalnem tekmovanju in skupaj osma zaporedna, če štejemo vsa tekmovanja. Največji delež strelskega bremena je tokrat slonel na ramenih Riona Browna, ki je tekmo zaključil s 17 točkami. Sledil mu je Jarrod Jones, ki je svojim 16 točkam dodal še sedem skokov, točko manj je dosegel kapetan Jaka Blažič. Alen Hodžić je svojih 11 točk dosegel brez zgrešenega meta, Edo Murić pa je ob 10 točkah zbral še šest skokov.Luka Rupnik je ob zadeti trojki svojim soigralcem podelil osem podaj ter ujel šest skokov. "Čestitke fantom za zmago. Tekma je bila težka, kar smo tudi pričakovali. Nadzorovali smo celoten potek srečanja, a nismo imeli moči, da bi ob vodstvu za 12, 14 ali 16 točk prelomili obračun. Tekmecem smo dovolili, da se vrnejo v igro. Imeli smo težave v skoku – tukaj vidim prostor za napredek,"je za uradno spletno stran kluba po osmi zaporedni zmagi dejal strateg Jurica Golemac. Z izbranimi besedami je o Olimpiji kljub porazu govoril tudi trener FMP-ja Vanja Guša. Srbi so bili zadnji, ki so zmaje premagali pred serijo osmih zaporednih zmag. "Vedeli smo, kaj nas čaka v Stožicah–ekipa, ki trenutno igra najbolje v regionalni ligi. Tudi sicer Ljubljančane uvrščam med najboljše tri klube v Ligi ABA. Pokazali so svojo kakovost, nam pa ne gre očitati, da smo se predčasno predali. Mislim, da smo dostojno parirali favoritu."