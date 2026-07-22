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Iz Zagreba v Ljubljano: Olimpija ima novega tujca

Ljubljana, 22. 07. 2026 12.26 pred 19 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

Ljubljanska Cedevita Olimpija nadaljuje sestavljanje igralskega mozaika za tekmovalno sezono 2026/27. Novi član Zmajeve družine je 24-letni ameriški branilec Jordan Gainey, ki v Ljubljano prihaja po odlični sezoni v dresu zagrebške Cedevite Junior, z ljubljanskim kolektivom pa je podpisal dveletno pogodbo.

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193 centimetrov visoki Jordan Gainey je v sezoni 2025/26 v dresu Cedevite Junior prvič zaigral na profesionalni ravni. Pred tem je štiri sezone preživel v Ligi NCAA, kjer je nosil dres ekip USC Upstate Spartans in Tennessee Volunteers. Zdaj se bo Gainey v dresu Cedevite Olimpije skušal dokazati v BKT EuroCupu in AdmiralBet Ligi ABA.

"Jordan Gainey je mlad igralec z velikim razvojnim potencialom, ki je v svoji prvi evropski sezoni pokazal kakovost, značaj in sposobnost prevzemanja odgovornosti. Prepričani smo, da mu bo okolje Cedevite Olimpije omogočilo nadaljnji razvoj, hkrati pa verjamemo, da bo s svojo energijo, atletskimi sposobnostmi in kakovostjo pomembno prispeval k doseganju naših ciljev v prihajajoči sezoni," je ob podpisu novega igralca v članski vrsti Cedevite Olimpije povedal športni direktor Zmajev, Chechu Mulero.

Chechu Mulero in Davor Užbinec
Chechu Mulero in Davor Užbinec
FOTO: Damjan Žibert

"Jordan je mlad in nadarjen igralec, ki je že pokazal talent, kakovost in predispozicije, da lahko igra na višji ravni. Res je, da mu še primanjkuje izkušenj, vendar verjamemo, da ima velik razvojni potencial. Iz Cedevite Junior smo o njem dobili zelo pozitivne informacije – da je delaven, predan in borec na igrišču. Menim, da je eden tistih igralcev, ki lahko v prihodnosti ponudijo več, kot se od njih morda pričakuje, zato ga lahko označimo za igralca pod radarjem'. Za nas predstavlja še eno pomembno možnost v rotaciji, hkrati pa nadaljujemo z oblikovanjem ekipe v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi in proračunom," je ob podpisu Gaineya povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

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"Zelo sem vesel, da bom v prihajajoči sezoni nosil dres Cedevite Olimpije. Gre za odličen klub z bogato tradicijo in vrhunsko organizacijo, zato se že veselim začetka dela z ekipo. Prejšnja sezona, ki sem jo preživel pri Cedeviti Junior v Zagrebu, mi je prinesla veliko dragocenih izkušenj, ob tem pa sem zgradil tudi odlične odnose s soigralci. Verjamem, da sem pripravljen na naslednji korak v svoji karieri," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Jordan Gainey.

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Po zaključku univerzitetne kariere v Združenih državah Amerike je Jordan Gainey svojo prvo evropsko sezono odigral pri Cedeviti Junior, kjer je hitro opozoril nase z odličnimi predstavami. V tekmovanju FIBA Europe Cup je v povprečju dosegal 15,4 točke, 2,8 skoka in 2,0 asistence na tekmo ter ob tem iz igre metal z več kot 50-odstotno uspešnostjo in za tri točke z več kot 40-odstotnim izkoristkom.

Tudi v hrvaškem državnem prvenstvu je bil eden ključnih igralcev svoje ekipe ter dokazal, da je pripravljen na naslednji korak v karieri. V najmočnejši hrvaški košarkarski ligi je zaigral na 31 tekmah, v povprečju pa dosegal 14,0 točk, 2,8 skokov in 2,1 asistenco na tekmo.

Razlagalnik

Liga NCAA (National Collegiate Athletic Association) je krovna organizacija, ki v Združenih državah Amerike upravlja s študentskimi športnimi programi. V košarkarskem smislu predstavlja najvišjo stopnjo amaterskega tekmovanja, kjer mladi igralci igrajo za svoje univerze. Za mnoge košarkarje je NCAA ključna odskočna deska za profesionalno kariero, saj tam pridobijo potrebno taktično znanje, fizično pripravljenost in medijsko izpostavljenost, ki jim omogoča prestop v ligo NBA ali v vrhunske evropske klube.

BKT EuroCup je prestižno evropsko košarkarsko tekmovanje za klube, ki ga organizira družba Euroleague Basketball. Po kakovosti in pomembnosti se uvršča takoj za evroligo, ki velja za elitno evropsko klubsko tekmovanje. Zmagovalec EuroCupa si običajno zagotovi neposredno uvrstitev v naslednjo sezono evrolige, zato tekmovanje privablja ambiciozne klube, ki želijo dokazati svojo kakovost na mednarodni ravni in se prebiti v sam vrh evropske košarkarske elite.

Izraz 'igralec pod radarjem' (ang. under the radar) se v športu uporablja za športnike, ki kljub svojemu velikemu talentu, delavnosti in potencialu še niso deležni širše medijske pozornosti ali zanimanja največjih klubov. Pogosto gre za igralce, ki igrajo v manj izpostavljenih ligah ali ekipah, vendar s svojimi statistikami in napredkom nakazujejo, da so sposobni igrati na bistveno višji ravni. Ko takšnega igralca podpiše večji klub, se to pogosto šteje za odlično poslovno potezo, saj igralec prinese visoko kakovost za razmeroma dostopno ceno.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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yanay
23. 07. 2026 11.05
Res me zanima, kako bo letos kadrovala Olimpija. Najboljši so odšli, klub potrebuje nove najboljše. Seveda je vse odvisno od proračuna. Trenutni kader, ki je na razpolago, je relativno mlad, samo Škara je star 31 let, pa tudi višina je okrnjena, saj je samo Daneu nad 210cm. Pa tudi višina ni tak problem, če imaš na razpolago igralce, ki so sposobni odigrati s kakšno iznajdlivo potezo več. Še vedno čakam, kdaj bo naredil Žiga tisti preskok v kakovosti, da bo imela družina Daneu tri generacije na najvišjem nivoju. Predispozicije ima, bo pa moral delati na razvoju svoje centrske tehnike, da bo bolj koristen tudi pod košem, saj ga drugače preveč vleče na trojko! Zadevanje trojk je dodatna češnja na torti, igra pod košem pa bi morala biti osnovno delovanje in kombinacija obojega bi ga naredila bolj nevarnega. In takega ga Olimpija potrebuje!
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+1
1 0
Amor Fati
22. 07. 2026 12.36
Slovenci nismo dovolj dobri, pa morajo tujce zaposlit.
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