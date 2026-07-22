Iz Zagreba v Ljubljano: Olimpija ima novega tujca

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193 centimetrov visoki Jordan Gainey je v sezoni 2025/26 v dresu Cedevite Junior prvič zaigral na profesionalni ravni. Pred tem je štiri sezone preživel v Ligi NCAA, kjer je nosil dres ekip USC Upstate Spartans in Tennessee Volunteers. Zdaj se bo Gainey v dresu Cedevite Olimpije skušal dokazati v BKT EuroCupu in AdmiralBet Ligi ABA. "Jordan Gainey je mlad igralec z velikim razvojnim potencialom, ki je v svoji prvi evropski sezoni pokazal kakovost, značaj in sposobnost prevzemanja odgovornosti. Prepričani smo, da mu bo okolje Cedevite Olimpije omogočilo nadaljnji razvoj, hkrati pa verjamemo, da bo s svojo energijo, atletskimi sposobnostmi in kakovostjo pomembno prispeval k doseganju naših ciljev v prihajajoči sezoni," je ob podpisu novega igralca v članski vrsti Cedevite Olimpije povedal športni direktor Zmajev, Chechu Mulero.

Chechu Mulero in Davor Užbinec FOTO: Damjan Žibert

"Jordan je mlad in nadarjen igralec, ki je že pokazal talent, kakovost in predispozicije, da lahko igra na višji ravni. Res je, da mu še primanjkuje izkušenj, vendar verjamemo, da ima velik razvojni potencial. Iz Cedevite Junior smo o njem dobili zelo pozitivne informacije – da je delaven, predan in borec na igrišču. Menim, da je eden tistih igralcev, ki lahko v prihodnosti ponudijo več, kot se od njih morda pričakuje, zato ga lahko označimo za igralca pod radarjem'. Za nas predstavlja še eno pomembno možnost v rotaciji, hkrati pa nadaljujemo z oblikovanjem ekipe v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi in proračunom," je ob podpisu Gaineya povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

"Zelo sem vesel, da bom v prihajajoči sezoni nosil dres Cedevite Olimpije. Gre za odličen klub z bogato tradicijo in vrhunsko organizacijo, zato se že veselim začetka dela z ekipo. Prejšnja sezona, ki sem jo preživel pri Cedeviti Junior v Zagrebu, mi je prinesla veliko dragocenih izkušenj, ob tem pa sem zgradil tudi odlične odnose s soigralci. Verjamem, da sem pripravljen na naslednji korak v svoji karieri," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Jordan Gainey.

Po zaključku univerzitetne kariere v Združenih državah Amerike je Jordan Gainey svojo prvo evropsko sezono odigral pri Cedeviti Junior, kjer je hitro opozoril nase z odličnimi predstavami. V tekmovanju FIBA Europe Cup je v povprečju dosegal 15,4 točke, 2,8 skoka in 2,0 asistence na tekmo ter ob tem iz igre metal z več kot 50-odstotno uspešnostjo in za tri točke z več kot 40-odstotnim izkoristkom. Tudi v hrvaškem državnem prvenstvu je bil eden ključnih igralcev svoje ekipe ter dokazal, da je pripravljen na naslednji korak v karieri. V najmočnejši hrvaški košarkarski ligi je zaigral na 31 tekmah, v povprečju pa dosegal 14,0 točk, 2,8 skokov in 2,1 asistenco na tekmo.