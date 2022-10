Olimpija je bila blizu, a Stožice so za Burso srečen kraj

Turki so do konca polčasa zadržali prednost, ki pa je bila – sploh glede na zares skromen met Olimpije – zelo znosna. Eno od le štirih trojk domačih v prvem polčasu je ob zvoku sirene v drugi četrtini zadel Harrison za izid polčasa 31:34. V prvih 20 minutah je bil pri domačih še najbolj razpoložen Radović s sedmimi točkami, pet jih je dodal Adams.

Na začetku druge četrtine je ljubljanske navijače, zbralo se jih je okoli tri tisoč, prvič na noge dvignil Alen Omić z atraktivnim zabijanjem. V trdi tekmi, za katero je bilo kmalu jasno, da jo bo dobila čvrstejša obramba, ne boljši napad, sicer atraktivnih potez na obeh straneh ni bilo veliko. Eno redkih v prvem polčasu je s prodorom in zaključkom pod prekrškom uprizoril Josh Adams , ki je izenačil na 20:20. Sledila je minuta odmora, po kateri je pet zaporednih točk povezal Rok Radović za prvo vodstvo zmajev. A tudi gostje so imeli hitro pripravljen odgovor. Najprej trojka Yigitcana Saybirja , nato pa še Anthonyja Clemensa za ponovno vodstvo Burse (25:26), po katerem Jurica Golemac ni okleval z novo minuto odmora.

Gostje, ki so imeli na dvorano Stožice zagotovo lepe spomine, saj so prav v naši največji dvorani pred nekaj meseci prišli do uvrstitve v polfinale Eurocupa, so obračun začeli bolje. Hitro so povedli z 9:2, domačim pa v prvih minutah met nikakor ni stekel. Strelski mrk z razdalje je prekinil Marko Jeremić , ki je znižal na 5:9, kolikor je znašal izid ob prvi minuti odmora na tekmi. Tudi po njej Olimpiji v napadu ni povsem steklo – v prvih osmih minutah in pol je dosegla 13 točk –, a so zmaji na račun zbrane obrambe držali stik. Ko je trojko zadel Aaron Harrison , pa je bilo prvič po začetnem izidu poravnano (13:13).

Zacha Augusta, ki je v lanski sezoni igral za Cedevito Olimpijo, so domači navijači pozdravili z glasnim aplavzom, v klubu pa so se nanj spomnili s posebno plaketo.

Po dobri minuti drugega polčasa je Olimpija zopet prišla do vodstva. Po skoku v napadu je trojko za 35:34 zadel kapetan Edo Murić, a kaj ko prednost zopet ni trajal dolga. Bursa je v naslednjih treh minutah in pol dosegla kar 14 točk in povedla za sedem (41:48), Golemac pa je nalet Turkov prekinil z minuto odmora. Sledil je nov "pravi" odgovor zmajev, Murić je iz četrtega poizkusa zadel svojo tretjo trojko, Alibegović in Ferrell pa sta z zaporednima metoma za dve izenačila (48:48).

V zaključku tretjega dela so se gostje nekoliko odlepili. Ko je po blokadi nekdanjega zmaja Zacha Augusta nad Omićem na drugi strani z zabijanjem zaključil Onuralp Bitim, je bilo 50:56. Nezadovoljni Omić, ki je menil, da je šlo za neregularno blokado, pa je ob tem prejel še tehnično napako, a je na srečo domačih prosti met zgrešil Clemmons. Izid po pol ure igre je z zadetima prostima metoma postavil Yogi Ferrell (52:58).

Po dobri polovici hudega boja v zadnji četrtini, ko Bursa ni uspela povesti za več kot šest točk, je Marko Jeremić vse bolj glasne navijače, ki so imeli obilo za povedati čez odločitve sodniške trojke, navdušil s trojko za izenačenje na 65. Gostje so v naslednjem napadu vrnili z enako mero, a zopet je imel Jeremić z razdalje pripravljen odgovor. Kazalo je, da bomo vse do zadnje sekunde spremljali infarktno tekmo, a so košarkarji Burse zmagovalca z zaporednima trojkama, za kateri je poskrbel Clemmons, rešili že pred začetkom zadnje minute. 30 sekund pred iztekom igralnega časa je Murić zgrešil trojko, nato pa v borbi za skok napravil osebno napako. Na drugi strani je en prosti met zadel Clemmons, s čimer je bila usoda Olimpije dokončno zapečatena. Na koncu je bilo 73:81.