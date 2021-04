Olimpija lovi zadnji vlak za končnico

Za zadnje mesto v končnici se Cedevita Olimpija poteguje skupaj z Mornarjem iz Bara. Ljubljančani se bodo v torek v Areni Stožice pomerili z Mego Soccerbet, Mornar pa se bo v istem terminu v Laktaših udaril z Igokeo. Za zagotovitev mesta v končnici zmaji potrebujejo zmago nad Mego, obenem pa mora Igokea premagati Mornar.

Cedevita Olimpija in Mega sta se v sezoni 2020/21 pomerili enkrat, zmago pa je v Beogradu slavilo ljubljansko moštvo. Najboljši strelec v vrstah ekipe iz Stožic je bil Kendrick Perry, ki je dosegel 21 točk, 17 jih je dal Jaka Blažič, 16 Rion Brown in 15 Jarrod Jones. Na drugi strani sta po 21 točk dosegla Marko Simonović inFilip Petrušev. "Mega je mlada in izredno nadarjena ekipa, ki igra odlično košarko. Beograjčani so imeli dva tedna za treninge in pripravo na tekmo. Mi moramo najti energijo, da redni del Lige ABA zaključimo po svojih najboljših močeh, in da zmaga v torek ostane doma. Napravili bomo vse, da se s svojo energijo upremo mladim in nadarjenim fantom, ki jih spremljajo tudi nekateri izkušeni košarkarji. Zagotovo moramo dati vse od sebe, da redni del sezone sklenemo z zmago," za uradno spletno stran kluba pravi trener Ljubljančanov Jurica Golemac. "Po zadnjih nekaj tekmah se želimo na torkovi tekmi predstaviti z veliko energije in zaigrati na način, kot znamo. Menim, da tega nismo napravili na zadnjih tekmah. Osredotočiti se moramo samo nase in biti najboljša možna ekipa, rezultat pa bo nato prišel sam od sebe. Videli bomo, kakšno bo naše stanje po tem, ko bodo vse tekme rednega dela odigrane, najpomembneje pa je, da se osredotočimo sami nase," pa dodaja Rion Brown.