Olimpija na zadnji tekmi v 2023 izgubila proti beograjski Megi

Košarkarji Cedevite Olimpije so neuspešno lovili še zadnjo zmago v letu 2023. V 14. krogu lige Aba so se Ljubljančani v Beogradu pomerili proti tamkajšnji Megi in izgubili s 97:86. Okrnjeno ljubljansko zasedbo je v srbski prestolnici vodil pomočnik glavnega trenerja Andrea Turchetto.

Za ljubljansko zasedbo je bil po dobrem in energičnem začetku usoden slabši drugi polčas, v katerem so domači ekipi dovolili, da doseže 59 točk, in obrne potek srečanja v svojo korist. Zmaji so se sicer nekajkrat uspeli vrniti v igro, a košarkarji Mege so bili v drugem polčasu razigrani in preobrata niso dopustili.

Pri Olimpiji je bil ob četrtem porazu v ligi Aba v tej sezoni strelsko najbolj uspešen Justin Cobbs z 22 točkami, kapetan Jaka Blažič jih je dosegel 18 , nekdanji član Mege Karlo Matkovič je prispeval 15 točk, DJ Stewart 11, Gregor Glas pa 10. Kljub porazu, Ljubljančani ostajajo med najboljšimi moštvi regionalnega tekmovanja, kjer si z izkupičkom 10 zmag in 4 porazov delijo drugo mesto s Partizanom, zaostajajo pa le za beograjsko Crveno zvezdo.

Statistika tekme Mega MIS - Cedevita Olimpija

Statistika tekme Mega MIS - Cedevita Olimpija "Ja mislim, da nam je manjkalo agresivnosti iz prvega polčasa, plus slabe odločitve v napadu. Preveč smo imeli izgubljenih žog, tako da je prihajalo do slabih situacij in na žalost so se nam odlepili potem pa nismo imeli dovolj energije, da bi se vrnili nazaj v igro," je takoj po porazu povedal Gregor Glas. "To je druga tekma zapored, ki smo jo igrali s sedmimi igralci in tudi DJ ni bil stoodstotno pripravljen. Tekmo smo začeli precej dobro, z energijo, s pravo idejo v napadu in obrambi, potem pa se nam je počasi ugasnila luč, ker smo imeli iz minute v minuto manj energije. Mega je dobro moštvo z igralci polnimi energije, zato so na nas pritiskali po celem igrišču. V ključnih trenutkih smo zgrešili tri ali štiri mete, za kar so nas kaznovali in potem se nismo mogli več vrniti. Po taki tekmi ne morem reči nič slabega o naših košarkarjih, vsi so dali več kot vse od sebe," pa je po tekmi povedal pomočnik glavnega trenerja Andrea Turchetto, ki je tokrat nadomestil obolelega Simoneja Pianigianija.

V koledarskem letu 2023 so Ljubljančani v sezoni 2022/23 osvojili naslova slovenskega državnega in pokalnega prvaka, v regionalni ligi pa so se prebili do polfinala, kjer so bili nato eno zmago oddaljeni od preboja v veliki finale. V Evropskem pokalu se jim ni uspelo uvrstiti v končnico, tudi v sezoni 2023/24 pa jim v evropskem tekmovanju ne gre vse po načrtih, saj so po 13 odigranih tekmah pri 13 porazih in brez teoretičnih možnosti za preboj v končnico tekmovanja. Veliko bolje jim gre v regionalni ligi, kjer trenutno krojijo sam vrh lestvice, na uvodu v sezono na domačih tleh pa so Ljubljančani v Kranju osvojili naslov slovenskega superpokalnega zmagovalca. Olimpija se bo po novem letu na parket vrnila že v sredo, ko se bo v slovenskem pokalu pomerila s Triglavom, naslednja tekma v regionalnem tekmovanju pa Olimpijo čaka 6. januarja, ko v Ljubljano prihaja vodilno moštvo lige Aba Crvena Zvezda. Zmaji bodo na še kako pomembni tekmi v Hali Tivoli računali tudi na številčno domačo podporo. Izidi 14. kroga košarkarske lige Aba: - četrtek, 28. december: Cibona - Borac 97:101 (20:20, 43:40, 62:62, 86:86) - petek, 29. december: Krka - FMP 87:89 (18:17, 34:38, 61:53, 81:81) Studentski centar - Split 91:92 (24:13, 48:39, 76:60) - sobota, 30. december: Zadar - Budućnost 57:67 (15:14, 31:35, 45:45) Mornar - Partizan 76:98 (18:22, 32:44, 46:67) Crvena zvezda - Igokea 80:48 (31:13, 47:29, 64:44) - nedelja, 31. december: Mega MIS - Cedevita Olimpija 97:86 (14:23, 38:41, 65:62)