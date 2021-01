Cedevita Olimpija na poti do zgodovinskega dosežka

Ob tem pa je treba dodati, da zmaji v povprečju na posamezno posest na napadalni polovici igrišča dosegajo 1,09 točke, največ med vsemi moštvi v Ligi ABA. Sledijo jim košarkarji Mornarja (1,04), Crvene zvezde mts (0,99) in Budućnosti VOLI (0,97). "Ostati moramo skromni in razumeti, da ena zmaga ne pomeni nič. Še naprej moramo dobro delati in ohraniti kontinuiteto pri svojem delu. V času, ki nam je ostal do obračuna s Splitom, moramo dojeti, da nismo v tej sezoni še nič dosegli, v Dalmaciji pa nas čaka težka preizkušnja," je po obračunu z Budućnostjo VOLI za uradno spletno stran kluba povedal Jurica Golemac.

Kako so se Ljubljančani pri metu z razdalje odrezali na četrtkovi zaostali tekmi petega kola Lige ABA z Budućnostjo? Zadeli so kar 18 od 36 metov z razdalje, izjemno učinkoviti pa so bili tudi pri prostih metih, saj so zadeli vseh 17. Omeniti pa je treba tudi to, da so Zmaji zadeli 12 od 17 metov za dve točki.