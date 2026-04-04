Olimpija nadaljuje s svojim poraznim nizom, v Sarajevu boljši Dubaj

Prva polovica tekme je minila v povsem enakovredni predstavi. Ljubljančani so v končnici prve četrtine dvakrat povedli za pet točk (20:15 in 23:18), do konca polčasa pa se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. Sarajevski gostitelji iz Dubaja so se na veliki odmor podali s tremi točkami prednosti, potem ko je s polovice igrišča zadel Awudu Abass.

V tretji četrtini je v prestolnici BiH zagospodarila zasedba iz Združenih arabskih emiratov in povedla za 15 točk (67:52 in 69:54). Izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića so v 33. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v točkah (67:74), tri minute kasneje pa so se približali na -5 (75:80).