Olimpija nadaljuje s svojim poraznim nizom, v Sarajevu boljši Dubaj

Prva polovica tekme je minila v povsem enakovredni predstavi. Ljubljančani so v končnici prve četrtine dvakrat povedli za pet točk (20:15 in 23:18), do konca polčasa pa se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. Sarajevski gostitelji iz Dubaja so se na veliki odmor podali s tremi točkami prednosti, potem ko je s polovice igrišča zadel Awudu Abass.
V tretji četrtini je v prestolnici BiH zagospodarila zasedba iz Združenih arabskih emiratov in povedla za 15 točk (67:52 in 69:54). Izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića so v 33. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v točkah (67:74), tri minute kasneje pa so se približali na -5 (75:80).
V razburljivi končnici so Ljubljančani po trojki Alekseja Nikolića v 38. minuti znižali na 80:84, nato pa je isti igralec zadel še oba prosta meta za 82:84. Poldrugo minuto pred koncem je Umoja Gibson izenačil na 84:84, v končnici pa so se po delnem izidu 5:0 zmage le veselili začasni gostitelji iz Sarajeva. V ljubljanski zasedbi sta bila najučinkovitejša Matthew Hurt z 20 in Umoja Gibson s 17 točkami. Slednji je prispeval še osem asistenc.
