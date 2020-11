Olimpija v Stožicah na sila pomembni tekmi ugnala Nanterre

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli drugo zmago v evropskem pokalu. V petem nastopu so v Stožicah premagali Nanterre s 75:63. Francoze so premagali z višjo razliko, kot so bili poraženi na prvi tekmi v Parizu (80:76).

Ljubljančani so izkoristili zdravstvene težave v ekipi Nanterra, ki je v Slovenijo pripotovala z vsega osmimi igralci. Predvsem v drugem polčasu so z visokim ritmom nadzirali potek tekme in zasluženo prišli do pomembne zmage v lovu na eno od prvih štirih mest v šestčlanski skupini, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje.

Prvi strelec Cedevite Olimpije je bilRion Brown s 17 točkami (11 skokov, indeks 28). Dvojnega dvojčka je imel tudi Kendrick Perry(10 točk, 10 podaj, 7 skokov), dvomestno število točk pa sta zabeležila še Edo Murić (12 točk, trojke 4:7, 5 skokov) ter Mikael Hopkins (11 točk, 7 skokov).

Cedevita Olimpija bo naslednji teden v evropskem pokalu odigrala dve tekmi, in sicer obe v Turčiji proti ekipi iz Burse. Prva - prestavljena zaradi okužb v ljubljanski ekipi v začetku oktobra - bo v ponedeljek, redna sedmega kroga pa v sredo, 11. novembra.