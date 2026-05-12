Košarka

Olimpija proti Crveni zvezdi za obstanek v tekmovanju

Ljubljana, 12. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Trening Cedevite Olimpije

Cedevito Olimpijo nocoj v ljubljanskih Stožicah čaka najpomembnejša tekma v sezoni. Varovanci Zvezdana Mitrovića se bodo na drugi tekmi četrtfinala lige ABA pomerili proti beograjski Crveni zvezdi, proti kateri bodo poskušali izenačiti izid v seriji na 1:1 in tako izsiliti tretjo odločilno tekmo, ki bi se nato ponovno odigrala v srbski prestolnici.

V rednem delu sta se ekipi v tej sezoni srečali dvakrat. V Stožicah so se zmage po razburljivi končnici veselili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so slavili s 87:86, medtem ko je bila Crvena zvezda na domačem parketu v Beogradu precej zanesljivejša in zmagala s 97:77.

Četrtkov dvoboj se je v Beogradu začel izenačeno, obe ekipi pa sta bili razigrani predvsem v napadu. Crvena zvezda je zadela kar 63 odstotkov metov iz igre in si v drugi četrtini priigrala tudi sedem točk prednosti, vendar se Olimpija ni predajala. Tudi v drugem delu so se Ljubljančani povsem enakovredno kosali s svojim nasprotnikom, ki je do dvomestne prednosti prišel šele v predzadnji minuti srečanja. Na koncu je rezultat na semaforju kazal 101:92.

Zvezdan Mitrović
FOTO: Damjan Žibert

Trener domačega moštva Zvezdan Mitrović se zaveda, da bodo njegovi varovanci morali na tekmi prikazati boljšo predstavo v obrambi kot na prvi tekmi v Beogradu in imeti manj izgubljenih žog v napadu. "Na praktično vseh igralnih položajih imamo primanjkljaj tako v višini kot v fizični moči, vendar so fantje pripravljeni na borbo. Pričakujem pravo, pošteno in borbeno tekmo. Upam, da nas bodo prišli podpret tudi naši navijači, da nas bodo spodbujali in nam dali dodatno energijo, ki jo na takšnih tekmah nujno potrebujemo," je pred obračunom v Stožicah dejal glavni trener.

Aleksej Nikolić je pred drugo tekmo misli usmeril na dogajanje na parketu. "Dobra predstava na prvi tekmi nam daje samozavest in upanje pred drugo tekmo v Stožicah. Obenem bi rad pozval navijače, da se zberejo v čim večjem številu in nas podprejo, kot so nas že velikokrat v tej sezoni, ter nam pomagajo izsiliti tretjo tekmo. Ne želimo zaključiti sezone. Vidimo, da lahko igramo z njimi, zato bomo tudi na drugi tekmi iskali svoje priložnosti za zmago. Zagotovo bomo morali odigrati bolje v obrambi, predvsem pri osnovnih stvareh. Paziti bomo morali na njihov skok v napadu, omejiti njihove individualne akcije in razbiti njihov ritem igre," je povedal slovenski reprezentant.

