Cedevita Olimpija do velike zmage proti Partizanu v domačih Stožicah

V Stožicah se v 10. krogu lige ABA soočata Olimpija in Partizan. Domači so prvo četrtino dobili 23:19, na odmor med polčasoma pa sta moštvi odšli pri izidu 43:43. Na koncu je po tesni končnici svojo četrto zaporedno zmago (77:74) dosegla domača Olimpija, ki je v medsebojnih dvobojih tretjič zapored premagala Partizan.

Partizan je tekmo začel na drugem mestu v ligi ABA, Cedevita Olimpija pa s tekmo manj na sedmem. Kljub temu so Ljubljančani tekmo začeli veliko bolje. Yogi Ferrell, Zoran Dragić, Edo Murić in Marko Jeremić so v prvi četrtini obrambo nasprotnikov odprli s trojkami. Pri nasprotnikih pa sta v uvodnih minutah prednjačila organizator igre Dante Exum in krilni igralec Ioannis Papapetrou. Prva četrtina se je zaključila s prednostjo Olimpije 23:19.

Drugo četrtino so bolje začeli Beograjčani, ki so z delnim izidom 5:0 ujeli Olimpijo in izenačili na 26:26. To Olimpije ni spravilo iz tira in soliden met za tri je Ljubljančane ponovno popeljal v prednost. Beograjčani so stik z nasprotniki držali predvsem zahvaljujoč agresivni igri pod košem v napadu in številnim prostim metom, ki so jih izsilili. Ob koncu prvega polčasa je izid ponovno bil izenačen, tokrat na 35. Proti koncu prvega polčasa so Ljubljančani bolj pogosto igrali pod košem nasprotnikov in število prostih metov je bilo bolj izenačeno, tako kot izid. Prvi polčas se je po trojki Ferrella zaključil z neodločenim izidom 43:43. Najbolj učinkovit košarkar v prvih 20 minutah je bil Exum s 17 točkami, pri Olimpiji sta s po 10 točkami prednjačila Zoran Dragić in Ferrell.

Tudi drugi polčas po istem kopitu Tretjo četrtino je Olimpija znova začela bolje od nasprotnikov, a tudi tokrat so jih Beograjčani uspešno krotili in po zaostanku 56:49 zadnjo četrtino zaključili z zgolj dvema točkama zaostanka. V zadnji četrtini je Partizan po treh minutah igre že vodil s 67:65. Še vedno je bil daleč najbolj razpoložen igralec na igrišču nekdanji peti izbor na naboru lige NBA leta 2014 Exum. Ko je Partizan pobegnil na 72:68 in je grozil z pobegom štiri minute pred koncem, je na sceno stopil drugi organizator igre z NBA izkušnjami na tekmi Ferrell in s trojko domače približal na zgolj točko zaostanka. Sledile so napete minute in dobra obramba obeh moštev. Alen Omić je dve minuti pred koncem s prostima metoma Olimpijo povedel v vodstvo 73:72, po tem pa je po korakih Exuma z odličnim prodorom to prednost na 75:72 povišal Ferrell.

