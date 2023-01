Olimpija po infarktni končnici do osme zaporedne zmage

Dvoboj v Čačku se je odločal v zadnjih minutah tekme. Še dve minuti pred koncem so imeli zmaji sedem točk naskoka, po nekaj napakah pa se je Borcu uspelo povsem približati. Po polaganju Hunterja Hala so domačini zaostajali le še za točko, na drugi strani pa je Yogi Ferrell izkoristil enega od dveh prostih metov. Domačinom je za zadnji napad ostalo 13 sekund, ob zvoku sirene pa je trojko za zmago Borca zgrešil Sava Lešić .

Cedevita Olimpija je uspešno sklenila mini turnejo po Srbiji. Po ponedeljkovi zmagi na prvi tekmi novega leta nad Mego MIS so izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca v četrtek na obračunu 14. kola rednega dela Lige ABA z rezultatom 76:74 premagali še moštvo Borac Mozzart. Za Ljubljančane je to osma zaporedna zmaga v tekmovanju, skupno pa enajsta v tej sezoni.

Najbolj strelsko učinkovit v ljubljanski zasedbi je bil Yogi Ferrell z 19 točkami, ki je po tekmi dejal: "Vedeli smo, da nas v Čačku čaka težka tekma, saj je v tej dvorani s temi navijači vedno zelo težko igrati. Na koncu nam je uspelo tekmo obrniti v našo korist. Naši tekmeci so igrali odlično. Ostali smo skupaj in veselimo se zmage, kar je najbolj pomembno." Sledila sta mu Josh Adams, ki jih je prispeval 12, in Amar Alibegović z 10.