Košarka

Mitrović opozarja na nevarnost Šenčurja pred začetkom polfinala

Šenčur, 20. 05. 2026 13.45

R.S.
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

V seriji na dve dobljeni tekmi polfinala državnega prvenstva se bodo ljubljanski zmaji danes ob 18.00 v Športni dvorani Šenčur pomerili z Gorenjsko gradbeno družbo Šenčurjem. Slednji so se v polfinale uvrstili z dvema zmagama nad Kansai Helios Domžalami, Ljubljančani pa so v četrtfinalu brez večjih težav izločili Laško.

Moštvi sta se v izločilnih bojih srečali že v lanski sezoni, kjer so bili v zmagah z 2:0 boljši košarkarji Cedevite Olimpije, a tokrat ne bodo imeli lahkega dela. Košarkarji Šenčurja so si mesto v polfinalu zagotovili z dvema prepričljivima zmagama nad Domžalčani. Šenčurjani so se v letošnji sezoni uvrstili tudi na zaključni turnir Pokala Spar in tako pokazali, da sodijo med boljša moštva v državnem prvenstvu.

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.
FOTO: Damjan Žibert

Cedevito Olimpijo tako za mesto v finalu čaka nasprotnik, ki je samozavesten, hkrati pa je suvereno opravil četrtfinalno nalogo. Suvereno so svojo nalogo v četrtfinalnem delu opravili tudi Ljubljančani, ki so brez večjih težav premagali Laško. Svoje mnenje pred tekmo je podal trener zmajev Zvezdan Mitrović: "V tem obdobju so misli lahko hitro že usmerjene drugam, zato bo ključnega pomena, da ostanemo maksimalno osredotočeni. Šenčur je izkušena ekipa, ki zna kaznovati vsako nezbranost. Kljub nekoliko neugodnemu trenutku za nas verjamem, da imamo dovolj kakovosti, pomembno pa bo, da od prve minute pokažemo pravi pristop, energijo in fokus."

Preberi še Saša Dončić: Otroci na prvem mestu, Luka za reprezentanco morda v avgustu

Zmagovalec tega para se bo v finalu pomeril z boljšim v seriji med Krko in Ilirijo. Trenutno so v prednosti košarkarji Krke, ki so na prvi tekmi slavili z rezultatom 94:80 in tako povedli v zmagah z 1:0.

