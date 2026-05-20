Mitrović opozarja na nevarnost Šenčurja pred začetkom polfinala

Moštvi sta se v izločilnih bojih srečali že v lanski sezoni, kjer so bili v zmagah z 2:0 boljši košarkarji Cedevite Olimpije, a tokrat ne bodo imeli lahkega dela. Košarkarji Šenčurja so si mesto v polfinalu zagotovili z dvema prepričljivima zmagama nad Domžalčani. Šenčurjani so se v letošnji sezoni uvrstili tudi na zaključni turnir Pokala Spar in tako pokazali, da sodijo med boljša moštva v državnem prvenstvu.

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. FOTO: Damjan Žibert

Cedevito Olimpijo tako za mesto v finalu čaka nasprotnik, ki je samozavesten, hkrati pa je suvereno opravil četrtfinalno nalogo. Suvereno so svojo nalogo v četrtfinalnem delu opravili tudi Ljubljančani, ki so brez večjih težav premagali Laško. Svoje mnenje pred tekmo je podal trener zmajev Zvezdan Mitrović: "V tem obdobju so misli lahko hitro že usmerjene drugam, zato bo ključnega pomena, da ostanemo maksimalno osredotočeni. Šenčur je izkušena ekipa, ki zna kaznovati vsako nezbranost. Kljub nekoliko neugodnemu trenutku za nas verjamem, da imamo dovolj kakovosti, pomembno pa bo, da od prve minute pokažemo pravi pristop, energijo in fokus."

Zmagovalec tega para se bo v finalu pomeril z boljšim v seriji med Krko in Ilirijo. Trenutno so v prednosti košarkarji Krke, ki so na prvi tekmi slavili z rezultatom 94:80 in tako povedli v zmagah z 1:0.