Olimpija po zaslugi Codija v končnici strla odpor Lakovičevega Ulma

Olimpija je večji del tekme zaostajala, a nato strla odpor Nemcev v samem zaključku tekme, ko je na sceno stopil Codi Miller-Mcintyre. Ta je z nekaj zaporednimi koši najprej Olimpijo popeljal do izenačenja, na to do vodstva ter do končne zmage z 69:64. Ljubljančani so zadnjo četrtino dobili z izidom 19:7, ob polčasu so zaostajali za deset (37:47). V drugem delu so dobili vsega 17 točk.

Videli so se že prvi obrisi igre, trener Slaven Rimac je poudaril, da je bil predvsem drugi polčas tisti, na katerem si želi graditi temelje igre Cedevite Olimpije. Videti je bilo precej individualne kvalitete, a še vedno precej nepovezanosti, ko je govora o kolektivni napadalni igri. Več kot zadovoljiva za to obdobje je obramba, ki je nasprotniku dopustila vsega 64 točk.

Najboljši strelec tekme je bil Zoran Dragić, za katerega je bila to prva prava tekma v dresu Ulma, potem ko se je ubadal s težavami z natrgano mišico. V dobrih 31 minutah igre je vpisal 16 točk in pet skokov. Dobro je za goste odigral tudi Derek Willis, ki je v slabih 20 minutah vpisal 14 točk, iz igre je zgrešil le enkrat. Pri Cedeviti Olimpiji se je najbolj izkazal najverjetneje kar prvi organizator igre Codi Miller-Mcintyre s 15 točkami. Drugi Ryan Boatrightjih je ob skromnem metu iz igre (3/10) prispeval 11 kapetan Jaka Blažič je veliko metal, a bil pri metu precej skromen (3/12). Na koncu se je zaustavil pri 8 točkah.

Izid:

Cedevita Olimpija - Ratiopharm Ulm 69:64 (18:26, 19:21, 13:10, 19:7)