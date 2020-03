Olimpija proti Budućnosti v praznih Stožicah

Zaradi naraščajočega števila primerov koronavirusa (SARS-CoV-2) in navodil s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo tekma 21. kola Lige ABA med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo VOLI odigrana za zaprtimi vrati Arene Stožice.

Za Ljubljančane je tekma s Črnogorci za biti ali ne biti. FOTO: Miro Majcen Tekma 21. kola Lige ABA med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo VOLI, za ljubljanske zmaje izredno pomembna v boju za končnico regionalnega tekmovanja, bo v ponedeljek odigrana za zaprtimi vrati stoženske dvorane. Razlog je naraščajoče število primerov koronavirusa (SARS-CoV-2), ljubljanski klub pa je odločitev sprejel v skladu z navodili Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vodstvo KK Cedevita Olimpija o nastali situaciji komunicira z vodstvom Lige ABA, vodstvom Budućnosti VOLI, obenem pa spremlja vsa aktualna obvestila Ministrstva za zdravje Republike Slovenije o razvoju bolezni.