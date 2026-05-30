Olimpija proti Krki doma povedla z 2:0

Prva tekma v Novem mestu je ponudila zanimiv in izenačen obračun, ki je zmagovalca dal šele po dveh podaljških. Cedevita Olimpija je slavila z 90:89, danes pa si je po bolj prepričljivi zmagi pripravila prvo zaključno žogico. Ljubljančani lovijo peto zaporedno trojno krono v domačih tekmovanjih in 23. naslov državnih prvakov oziroma šestega v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije; zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021. Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14. Krka in Cedevita Olimpija sta se doslej v finalih DP srečali enajstkrat, prvič sta o naslovu odločali 2001, šestkrat je slavila Krka, petkrat pa Cedevita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3:1.

V izenačenem uvodu so Novomeščani sprva kazali zobe in v prvi četrtini celo vodili, ob koncu so si s trojko Blaža Mahkovica priigrali osem točk prednosti (30:22). Po prvem premoru so gostje s trojko Jana Rebca hitro pobegnili na +11 (33:22). To so varovanci Dejana Jakare držali dobre tri minute, nato pa so Ljubljančani strnili svoje vrste in začeli topiti zaostanek. Tekmece so ujeli pri 45:45, na glavni odmor pa odnesli dve točki prednosti. V tretji četrtini pa so nato varovanci Zvezdana Mitrovića naredili odločilno razliko, Krki so dovolili le 11 točk. Prednost je hitro narasla na dvomestno število in je ob vstopu v sklepno četrtino znašala 15 točk (75:60), ko je trojko zadel Miha Cerkvenik. V zadnji četrtini so Ljubljančani varno držali prednost v svojih rokah, Novomeščani so se približali le na deset točk minusa, kaj več jim ni uspelo. Na koncu je Cedevita Olimpija slavila s 17 točkami naskoka.

