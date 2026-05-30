Košarka

Olimpija proti Krki doma povedla z 2:0

Ljubljana, 30. 05. 2026 23.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugi tekmi finalne serije lige OTP banka na domačem parketu premagali Krko z 91:74 (22:30, 51:49, 75:60). Ljubljančani so v seriji na tri zmage povedli z 2:0. Tretja, morda že odločilna tekma bo v ponedeljek v Novem mestu.

Prva tekma v Novem mestu je ponudila zanimiv in izenačen obračun, ki je zmagovalca dal šele po dveh podaljških. Cedevita Olimpija je slavila z 90:89, danes pa si je po bolj prepričljivi zmagi pripravila prvo zaključno žogico. Ljubljančani lovijo peto zaporedno trojno krono v domačih tekmovanjih in 23. naslov državnih prvakov oziroma šestega v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije; zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021.

Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14. Krka in Cedevita Olimpija sta se doslej v finalih DP srečali enajstkrat, prvič sta o naslovu odločali 2001, šestkrat je slavila Krka, petkrat pa Cedevita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3:1.

Cedevita Olimpija
Cedevita Olimpija
FOTO: Cedevita Olimpija

V izenačenem uvodu so Novomeščani sprva kazali zobe in v prvi četrtini celo vodili, ob koncu so si s trojko Blaža Mahkovica priigrali osem točk prednosti (30:22). Po prvem premoru so gostje s trojko Jana Rebca hitro pobegnili na +11 (33:22). To so varovanci Dejana Jakare držali dobre tri minute, nato pa so Ljubljančani strnili svoje vrste in začeli topiti zaostanek. Tekmece so ujeli pri 45:45, na glavni odmor pa odnesli dve točki prednosti.

V tretji četrtini pa so nato varovanci Zvezdana Mitrovića naredili odločilno razliko, Krki so dovolili le 11 točk. Prednost je hitro narasla na dvomestno število in je ob vstopu v sklepno četrtino znašala 15 točk (75:60), ko je trojko zadel Miha Cerkvenik. V zadnji četrtini so Ljubljančani varno držali prednost v svojih rokah, Novomeščani so se približali le na deset točk minusa, kaj več jim ni uspelo. Na koncu je Cedevita Olimpija slavila s 17 točkami naskoka.

Cedevita Olimpija
Cedevita Olimpija
FOTO: Cedevita Olimpija

Pri tej je DJ Stewart ml. dosegel 27 točk, Umoja Gibson jih je pristavil 15 ob sedmih podajah. Pri Krki je bil z 19 točkami najuspešnejši Mahkovic, Rebec jih je dodal 18. Morebitni četrta in peta tekma bosta 3. in 5. junija.

"Naš cilj je bil, da tekmo odpremo v visokem ritmu in že od začetka postavimo ton igre. V uvodnih minutah sicer nismo našli pravega ritma, vendar smo se do polčasa zavedali, da moramo prevzeti pobudo in si priigrati razliko. V nadaljevanju nam je to uspelo, nato pa smo zbrano nadzorovali potek tekme ter prednost ohranjali vse do konca," je za spletno stran kluba dejal Stewart.

cedevita olimpija krka finale druga tekma

