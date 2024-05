Olimpija stežka do zmage na prvi tekmi proti Heliosu

Na prvi tekmi so bili gostitelji blizu želenemu osnovnemu cilju, da se finalna serija ne bi končala že po treh tekmah. A vendarle ne dovolj blizu, da bi lahko tudi poskrbeli za manjše presenečenje in dvoboj dobili. Favorizirani gostje sicer niso mogli biti povsem mirni povsem do konca. Nekajkrat so si priigrali nekaj točk naskoka, a so se Domžalčani vztrajno vračali. Nadoknadili so slab začetek po zaostanku 2:9, v drugi tretjini pa so bili povsem enakovredni, prišli tudi do vodstva (33:32) in potem s trojko ob sireni izenačili na 48:48.

V tretji četrtini se je sprva gostujoča zasedba spet odlepila, sedem točk naskoka pa je prenesla tudi v zadnjih deset minut. A so domači košarkarji še enkrat poskrbeli za zanimiv zaključek obračuna. Po zaostanku 71:80 so se s serijo trojk vrnili in Jan Copot jih je za trenutek spet popeljal do vodstva (83:82). Toda tako hitro, kot so do vodstva prišli, so ga tudi zapravili. Gostje so s koši Justina Cobbsa in Zorana Dragića spet imeli nekaj več naskoka, še zadnjič pa sta bili ekipi skupaj po prostem mestu Blaža Mahkovica manj kot minuto pred koncem, ko je znižal na 87:88. Zaključek je nato pripadel Cedeviti Olimpiji; Cobbs ter Alen Omić (z 20 točkami najboljši strelec tekme) sta poskrbela za 92:87, Mahkovic je 16 sekund pred koncem zgrešil met za tri, Luka Ščuka pa postavil končnih 94:87.