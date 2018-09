Olimpija superpokalni poraz prebolela z gladko zmago nad Mornarjem

Za Ljubljančane je to prva zmaga v tej sezoni na uradnih tekmah po dveh porazih v superpokalu lige Aba in superpokalu Slovenija, hkrati pa dobra spodbuda pred nadaljevanjem lige Aba, gostovanjem pri Partizanu (6. 10.), uvodnem krogu v ligi prvakov doma proti Strasbourgu (9. 10.) in začetkom lige Nova KBM, 11. oktobra v gosteh pri Krki.

Podatek, da so gostje iz Bara le enkrat izenačili rezultat in to pri začetnih 8:8, zgovorno priča o prevladi Petrola Olimpije. Varovanci trenerja Zorana Martićaso do prve občutne prednosti prišli na začetku drugega polčasa, 47:33, zmago pa so si imeli v žepu na začetku zadnje četrtine, ko se je razlike povzpela na 71:51.

Pet domačih igralcev je imelo dvomestno število točk. Po 16 sta jih zbrala Blaž Mesiček (7 podaj, 5 skokov, indeks 29) ter kapetan Mirza Begić(9 skokov, indeks 27), 14 jih je prispeval Dražen Bubnić (trojke 4:6), po 11 pa sta jih zbrala Miha Lapornik (5 podaj) in Jan Špan.

Izid:

Petrol Olimpija - Mornar87:66(25:14, 40:32, 64:49)