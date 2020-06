Olimpija tudi v prihodnje v Evropskem pokalu

Nova sezona v Evropskem pokalu se bo začela 30. septembra, redni del sezone pa bo potekal do 16. decembra. Najboljših 16 moštev bo boje začelo 30. decembra, in jih zaključilo 3. februarja 2021. Četrtfinalni obračunu bodo potekali med 2. in 10. marcem 2021, polfinalni boji med 16. in 24. marcem 2021, finalni niz pa bo med 6. in 14. aprilom 2021. V minuli sezoni je Cedevita Olimpija tekmovanje v 7Days EuroCupu sklenila po skupinskem delu. Na desetih tekmah so si Zmaji priigrali štiri zmage, v igri za preboj med najboljših 16 moštev pa so bili vse do predzadnjega kola. Spomnimo, Ljubljančani so v sezoni 2019/20 nastopali v skupini C, v kateri so bili še Unics Kazan, Germani Brescia, Joventut Badalona, Darušafaka in Nanterre 92. Sezona 2019/20 je bila v Evropskem pokalu predčasno prekinjena in zaključena zaradi pandemije koronavirusa.