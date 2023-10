Cedevita Olimpija doma v izenačeni tekmi lovi krvavo potrebno zmago

Klemen Prepelič je prišel, a kljub njegovi dobri igri se za košarkarske zmaje (vsaj rezultatsko) ni veliko spremenilo. V tej sezoni evropskega pokala še niso okusili slasti zmage, proti litovskemu klubu Wolves Vilnius pa bodo Ljubljančani upali, da jim bo na tretji domači tekmi vendarle uspelo razveseliti zbrano občinstvo. Prva četrtina je pripadla gostom z izidom 22:18, tudi ob polčasu so vodili (48:35). Zadnja četrtina se je začela s prednostjo gostov 63:56.

Olimpija je v sezono vstopila z novim vodstvom, ki je napovedalo pomlajevanje moštva in predstavilo dolgoročen načrt vsakoletnega napredka. A šport na najvišji ravni in tudi nekaj ravni pod njo je neizprosen. Poškodbe so stalnica, slaba forma nekaterih igralcev tudi, a jasna organizacija igre in trud igralcev na treningih ter tekmah bi morala biti najmanjša pogoja za vsakega člana kluba, ki se vendarle lahko pohvali z nezanemarljivo zgodovino uspehov. Čeprav se večina košarkarjev ne pozna dolgo in vsi morajo slediti navodilom novega trenerja, je jasno, da letošnji "izvod" Cedevite Olimpije peša predvsem pri organizaciji igre. Trud igralcev vsaj navzven še ni razlog za kritiko, kljub temu pa je smotrno podvomiti v učinkovitost sporočila stratega Simoneja Pianigianija.

Italijana zaradi težav z zdravjem že dober teden ni na tekmah, njegove dolžnosti je začasno prevzel njegov glavni pomočnik Andrea Turchetto. Dominantnega košarkarja pod košem nihče od njiju nima in v bližnji prihodnosti najverjetneje tudi ne bo imel na voljo. Po poškodbi Justina Cobbsa je Olimpija šibka tudi na položaju organizatorja igre. Kljub temu pa bodo zmaji morali začeti zmagovati, vsaj pred domačo publiko. Edina tekma evropskega pokala v Stožicah, ki je v tej sezoni bila zares tesna, se je po podaljšku zaključila z minimalnim porazom domačih proti Joventutu. Litovski volkovi so v Ljubljano pripotovali z dvema porazoma v gosteh in domačo zmago proti Bešiktašu. Vsekakor ne predstavljajo lahkega zalogaja, a vendar je prišel čas za krvavo potrebno zmago, na tak ali drugačen način.

Zelo znan začetek Klemen Prepelič je tekmo znova začel na klopi, Jaka Klobučar je bil zadolžen za organizacijo igre, na položaju centra pa je Olimpijo predstavljal Karlo Matković, ki je v tej sezoni za zdaj pokazal občuten napredek v igri, kljub temu pa ima zaradi pomanjkanja moči in teže veliko težav z višjimi in močnejšimi nasprotniki. Gostje so to znova poskušali izkoristiti, tako kot vsi nasprotniki Olimpije v letošnji sezoni, in sprva je taktika igre preko izkušena Đorđeta Gagića bila uspešna. A Ljubljančanom je ta zgodba do zdaj že zelo znana in obetaven začetek Amadouja Sowa ter borbena predstava Matković sta poskrbela, da je Klemen Prepelič na polovici prve četrtine v igro vstopil pri prednosti svojega moštva 11:9. Zaradi odsotnosti Cobbsa je slovenski reprezentant še enkrat znova igral na položaju organizatorja igre, znova dokaj učinkovito, čeprav se neuigranost z novimi soigralci še vedno manifestira s prepogosto izgubljeno žogo nekdanjega košarkarja Valencie.

Litovsko moštvo je tradicionalno učinkovito pri metih iz razdalje in na poti v Ljubljano niso izgubili strelskega kovčka. Arnas Beručka in Kristupas Zemaitis sta z zaporednima trojkama poskrbela za občutno prednost 13:22. Še enkrat znova se je že po prvi četrtini napovedoval poraz Olimpije. A minuta odmora je Ljubljansko moštvo predramila in trojka Sowa ter koš Gregorja Glasa sta obejila škodo in prva četrtina se je zaključila z znosno prednostjo gostov 22:18. Sow in Glas sta tudi drugi četrtino začela v enakem ritmu, Sow z novim košem, Glas pa odlično igro v obrambi. A soigralci jima niso sledili in gostje so preko dobrega skoka in učinkovitega meta iz igre hitro zgradili visoko prednost 13 točk (33:20). Tri minute in pol pred koncem prvega polčasa je prednost Litovcev zrastla že na 42:26 in Ljubljančani so bili vse dlje od uspeha.

