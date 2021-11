Olimpija v evropskem pokalu izgubila že tretjič zapored

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu evropskega pokala (skupina B) izgubili proti Budućnosti s 60:91 (16:19, 33:41, 45:63).

Košarkarji Cedevite Olimpije so v evropskem pokalu doživeli tretji poraz v nizu. V petem krogu so pokleknili na gostovanju pri Budućnosti s 60:91 in prvič v sezoni zdrsnili pod 50-odstotni izkupiček. Ljubljančani bodo na evropski parket znova stopili 8. decembra, ko jih v Stožicah čaka eden od prvih favoritov tega tekmovanja, bolonjski Virtus Segafredo, v decembru pa se bodo podali še na zahtevni gostovanji v Benetke in Valencio.

icon-expand KK Budučnost – Cedevita Olimpija FOTO: KK Budućnost VOLI

Brez možnosti za uspeh Cedevita Olimpija je bila v Podgorici brez možnosti za uspeh. Domači, čeprav oslabljeni zaradi poškodb, tako da so imeli v ekipi zgolj devet igralcev, so zasedbi trenerja Jurice Golemca dali novo lekcijo. Pred tremi tedni so v regionalnem tekmovanju v Ljubljani zmagali s 84:79. Podobno kot tedaj je Ljubljančane pokopal organizator igre Justin Cobbs (33 točk, met iz igre 9:12, indeks 44). Čeprav je Golemac poskusil tudi s taktiko vseh dvanajstih igralcev, mu ni uspelo ustaviti napada domačih, ki so zlasti v drugem polčasu prerešetali tekmečev koš (50:27).

icon-expand Edo Murić je v porazu proti Budućnosti dosegel deset točk FOTO: KK Budućnost VOLI

"V prvem polčasu smo bili blizu Budućnosti. Z nepotrebnimi napakami smo na odmor med polčasoma odšli z zaostankom osmih točk. V drugem polčasu smo bili enostavno premehki. Tudi oni so zadeli veliko trojk, se razigrali in nas na koncu 'razbili'. Je to realno ali ne? Mislim, da ne. Mi smo imeli zelo slab dan, oni pa zelo dobrega. Še nekajkrat v tej sezoni se bomo srečali in dokazali bomo, da to ni realna slika. Po tem 'šamarju' bomo morali vstati," je svoje mnenje o novem porazu delil Edo Murić. "Danes smo bili zelo slabi. Nismo imeli energije. Žoga v napadu ni dovolj krožila, v obrambi pa nismo bili dovolj agresivni. Na koncu je bila zmaga Budućnosti zaslužena. Nimamo časa za jok, morali bomo analizirati in se pripraviti za naslednjo tekmo," je bil po tekmi bolj kritičen trener Olimpije Golemac.

icon-link Budućnost - Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com