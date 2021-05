Olimpija v polfinalu s Krko, Šentjur pa z Rogaško

Košarkarji Cedevite Olimpije so se pričakovano uvrstili v polfinale pokala Spar. Dvajsetkratni zmagovalci tega tekmovanja bodo, odkar Košarkarska zveza in podjetje Spar organizirata zaključne turnirje, torej od leta 2007, trinajstič igrali v polfinalu. Med najboljšimi štirimi so manjkali le v sezoni 2015/16, ko jih je v četrtfinalu izločil Zlatorog.

Njihov tekmec v polfinalu bo druga najuglednejša slovenska ekipa v pokalu Spar Krka. Novomeščani se lahko pohvalijo s tremi naslovi ter sedmimi finali. Tekma v dvorani Kodeljevo v Ljubljani bo 22. maja ob 20.30.

Cedevita Olimpija – zadnji naslov v pokalu je osvojila 2017 – bo skušala naslediti Koper Primorsko, ki je dobila tri zadnja pokalna tekmovanja. Tudi lansko, ki je bilo odigrano pred prekinitvijo in odpovedjo državnega prvenstva zaradi pandemije covida-19.

Pri Ljubljančanih se je vseh dvanajst igralcev vpisalo med strelce, znova pa je izstopal 18-letniLuka Ščuka, ki je v 22 minutah na parketu dosegel dvojni dvojček – 14 točk, 10 skokov.