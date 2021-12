Olimpija v prenovljeni podobi išče nov zagon

Po skorajda natanko 14 dneh se bodo košarkarji Cedevite Olimpije znova vrnili na parket. Pred četo glavnega trenerja Jurice Golemca pa je obračun 10. kola regionalne lige z Zadrom. Cedevita Olimpija se bo v nedeljo domačim navijačem predstavila v prenovljeni podobi. Nova igralca, Alen Omić in Yogi Ferrell , sta se že priključila soigralcem, Ljubljano pa je minuli teden zapustil reprezentančni center Žiga Dimec . Skupaj s preostalimi soigralci se bosta v nedeljo zoperstavila ekipi Zadra, ki je pred začetkom 10. kola na lestvici zasedala zadnje mesto z eno zmago na devetih preizkušnjah. Edini uspeh je Zadar zabeležil v petem krogu, ko je na domačem parketu premagal Borac, sledil pa je niz štirih zaporednih porazov v regionalni ligi. Prvaki regionalne lige iz leta 2003 so bolj uspešni v hrvaškem državnem prvenstvu, kjer so na desetih tekmah vknjižili osem zmag. Najbolj učinkovit košarkar Zadra v tej regionalni sezoni je Justin Carter , ki v povprečju dosega 13,0 točk, 5,0 skokov in 2,6 asistence na tekmo. Ljubljanska ekipa se bo po dveh tednih skušala vrniti na zmagovalne tirnice v regionalnem tekmovanju. V devetem kolu so Zmaji na gostovanju pri Megi Mozzart doživeli poraz s 75:104. Pred tem je zeleno-oranžna četa zabeležila tri zaporedne zmage.

"Pred nami je prva tekma po dveh tednih, po ne tako dobrem obdobju za nas. Napravili smo nekaj sprememb. Brez reprezentantov ter novega organizatorja igre smo trenirali dobro. Zadar nestrpno pričakujemo in komaj čakamo nedeljsko tekmo, da pokažemo in dokažemo, da naša podoba na zadnjih dveh tekmah ni bila naša prava. Zagotovo pred nami ni lahka preizkušnja. Zadar je odlično voden, igra zelo hitro in fizično košarko. Našim tekmecem se moramo zoperstaviti, igrati močno obrambo, če želimo teči in dosegati lahke koše, da pridobimo samozavest, tako v igri v obrambi kot tudi v napadu," je bil za uradno klubsko spletno stran izčrpen strateg Jurica Golemac. "Zadar je zagotovo kvalitetna ekipa. V regionalni ligi sicer nima dobrega izkupička zmag, zato smo prepričani, da bodo naši tekmeci napravili vse, da pridejo do novega uspeha. Po tekmovalnem premoru komaj čakamo, da se znova vse skupaj začne, in da pred domačimi navijači pokažemo našo boljšo podobo ter doma zadržimo dve točki," je dodal organizator igre Luka Rupnik.