Olimpija v Stožicah do devete zaporedne zmage v ligi Aba

Cedevita Olimpija se je zmagoslavno vrnila na stoženski parket. Po mesecu dni odsotnosti iz Arene Stožice, so ljubljanski Zmaji v soboto na obračunu 15. kola rednega dela lige Aba z rezultatom 102:88 premagali košarkarje Splita, vknjižili deveto zaporedno zmago v tekmovanju, učvrstili svoje mesto pri vrhu lestvice in se hkrati še vrnili na zmagovalne tirnice. Zmaga nad ekipo iz Dalmacije je odlična popotnica pred sredinim obračunom 11. kola rednega dela 7DAYS EuroCupa z romunskim Clujem, ki bo prav tako v stoženski lepotici.

Split je sicer bolje začel tekmo in se Zmajem upiral vse do tretje četrtine, ko so slovenski prvaki z nizom osmih zaporednih točk zaostanek z 62:63 obrnili v vodstvo s 70:63. Trojka Eda Murića na začetku zadnje četrtine je po tem, ko so gostje skoraj ujeli priključek pomenila, da lahko zeleno-oranžni lažje zadihajo, po polaganju Amarja Alibegovića pa je semafor v Stožicah kazal deset točk naskoka za domačine (85:75). Ko je Yogi Ferrell ukradel žogo, našel Marka Jeremića, ki je nato za zabijanje lepo zaposlil Alibegovića je bilo že +13 (88:75), gostje iz Dalmacije pa se nato niso več pobrali. Zmaji so se na koncu veselili zaslužene zmage.

Najbolj učinkovit v Zmajevi zasedbi je bil tokrat Alen Omić, dosegel je 21 točk, sledil pa je Yogi Ferrell, ki jih je dosegel 18.