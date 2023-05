Olimpija v Stožicah nadigrala Partizan in izsilila tretjo tekmo

Ljubljančani so prikazali eno najboljših partij letos in povsem zasluženo še drugič v tej sezoni v Stožicah premagali najboljšo ekipo rednega dela. Dobili so prve tri četrtine in si sredi zadnje priigrali najvišjo prednost na tekmi – 87:71.

Za razliko od prve tekme, ki jo je Partizan dobil s petnajstimi točkami razlike, so bili Ljubljančani tokrat razpoloženi v napadu ter zbrani in agresivni v obrambi. V prvem polčasu so dosegli 51 točk.