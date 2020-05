Olimpija v svoje vrste pripeljala mladega reprezentanta BiH

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je svoje vrste mladih in nadarjenih košarkarjev okrepil z Alekso Gatarićem, ki je z ljubljanskim klubom podpisal prvo profesionalno pogodbo v svoji karieri. Gatarić bo po podpisu pogodbe posojen v zagrebško Cedevito Junior.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Aleksa Gatarić, nadarjeni 185 centimetrov visoki košarkar iz Bosne in Hercegovine, je novi igralec Cedevite Olimpije. Mladi Gatarić je z ljubljanskim klubom ob dopolnjenem 18. letu podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, v Ljubljano pa se ne bo preselil takoj, saj bo svojo košarkarsko pot vsaj zaenkrat nadaljeval v Zagrebu pri KK Cedevita Junior. Cedevita Olimpija z dodatkom Gatarića, kot piše v uradnem klubskem sporočilu, na seznam igralcev nadaljuje s svojim delom z mladimi in nadarjenimi košarkarji, ki je plod sodelovanja med Ljubljano in Zagrebom, kjer domuje Cedevita Junior. Pogoji za delo z mladimi so v hrvaški prestolnici med najboljšimi v Evropi, zagrebški klub pa počasi in vztrajno postaja razvojno središče in odskočna deska za mlade igralce, ki se bodo z delom dokazali in pridružili članskemu moštvu v Ljubljani.

Davor Užbinec FOTO: Aljoša Kravanja

Nadarjeni branilec je barve Cedevite Junior že zastopal v minulih sezonah. Nase je dodobra opozoril na evroligaškem mladinskem turnirju v Beogradu v sezoni 2018/19, ko je na štirih tekmah v povprečju dosegal 12,8 točke, 5,0 skokov in 2,8 podaje. V sezoni 2018/19 se je predstavil tudi na turnirju mladinske Lige ABA, in na šestih tekmah v 15,3 minutah igre dosegal 5,2 točke, 2,3 skoka in 0,8 podaje na obračun. Leta 2018 je reprezentanco Bosne in Hercegovine na evropskem prvenstvu divizije B za fante do 16. leta vodil vse do srebrne medalje, ob tem pa v povprečju dosegal 11,4 točke, 4,9 skoka in 4,3 podaje na tekmo. V tekmovalni sezoni 2019/20 je Gatarić, kot navajajo na uradni klubski spletni strani, za Cedevito Junior zaigral na 16 tekmah hrvaškega državnega prvenstva, ter 6,9 točke dodajal 2,1 skoka in 1,8 podaje.

Sani Bečirović FOTO: Damjan Žibert