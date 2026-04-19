Košarka

Olimpija v zadnjem krogu prekinila slab niz in premagala Igokeo

Ljubljana, 19. 04. 2026 21.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Cedevita Olimpija - Igokea

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. krogu skupine za prvake lige Aba premagali Igokeo s 102:88 (30:34, 55:51, 74:72). Ljubljančani so tako na zadnji tekmi skupinskega dela lige Aba prekinili niz sedmih porazov v vseh tekmovanjih, ki je trajal več kot pet tednov.

Ljubljančani, ki so v skupini za prvaka zasedli šesto mesto, se bodo v četrtfinalu na dve zmagi pomerili s Crveno zvezdo. Prva tekma bo drugi vikend v maju v Beogradu, druga teden dni pozneje v Ljubljani, morebitna tretja pa je predvidena od 22. do 25. maja. Cedevita Olimpija in Crvena zvezda sta si letos razdelili izkupiček. Sredi novembra v Stožicah so zmagali domači za točko, na drugi tekmi konec decembra pa so bili boljši Srbi s 97:77.

Serijski slovenski prvaki so zadnji dve sezoni ligo Aba končali v četrtfinalu. Lani jih je izločil Dubaj, leta 2024 pa Mega. Cedevita Olimpija je v prvem delu lige Aba zabeležila 11 zmag in 5 porazov, v osmih tekmah v skupini za prvaka pa je zabeležila le dve zmagi. Pred današnjo, na kateri si je odločilno prednost za mirno končnico priigrala šele v zadnji četrtini, je bila v začetku marca boljša od Dubaja.

FOTO: Cedevita Olimpija

Ključno vlogo za prekinitev serije petih porazov je odigral Rok Radović (13 točk, trojke 3:4), ki je na začetku zadnje četrtine s tremi zaporednimi trojkami popeljal Cedevito Olimpijo do dvomestne prednosti (84:74). David Škara je bil prvi strelec z 19 točkami (trojke 4:6, 8 skokov), Umoja Gibson je ob 14 točkah zbral 10 podaj, 14 točk pa je dosegel tudi Matthew Hurt.

