Olimpija v zadnjem krogu prekinila slab niz in premagala Igokeo

Ljubljančani, ki so v skupini za prvaka zasedli šesto mesto, se bodo v četrtfinalu na dve zmagi pomerili s Crveno zvezdo. Prva tekma bo drugi vikend v maju v Beogradu, druga teden dni pozneje v Ljubljani, morebitna tretja pa je predvidena od 22. do 25. maja. Cedevita Olimpija in Crvena zvezda sta si letos razdelili izkupiček. Sredi novembra v Stožicah so zmagali domači za točko, na drugi tekmi konec decembra pa so bili boljši Srbi s 97:77.

Serijski slovenski prvaki so zadnji dve sezoni ligo Aba končali v četrtfinalu. Lani jih je izločil Dubaj, leta 2024 pa Mega. Cedevita Olimpija je v prvem delu lige Aba zabeležila 11 zmag in 5 porazov, v osmih tekmah v skupini za prvaka pa je zabeležila le dve zmagi. Pred današnjo, na kateri si je odločilno prednost za mirno končnico priigrala šele v zadnji četrtini, je bila v začetku marca boljša od Dubaja.