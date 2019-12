Olimpija z Budućnostjo za prvo mesto v regionalni ligi

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v obračunu 10. kola Lige ABA v podgoriškem Športnem centru Morača za vrh lestvice regionalnega tekmovanja udarili z Budućnostjo VOLI. Črnogorci imajo za sabo serijo šestih zaporednih zmag.

Zmaji so na zadnji tekmi Lige ABA v Stožicah ugnali aktualne prvake, košarkarje Crvene zvezde. FOTO: Damjan Žibert

Že sam pogled na lestvico regionalnega tekmovanja pove, kako pomemben obračun za Zmaje bo to, saj bi se z uspehom po številu zmag izenačili prav s finalisti iz minule sezone, v primeru zmage Budućnosti VOLI pa bi imela slednja pred izbranci glavnega trenerja Slavena Rimca pred zadnjim kolom prve polovice rednega dela Lige ABA, že dve zmagi naskoka. Po tem, ko košarkarji Budućnosti VOLI v pripravljalnem obdobju, na Superpokalu Lige ABA in na samem začetku nove sezone niso delovali prepričljivo, se je vodstvo kluba iz Podgorice odločilo zamenjati glavnega trenerja Slobodana Subotića, na stolček ob parketu pa se je usedel Petar Mijović, ki z belo-modrimi na zadnjih šestih tekmah ne pozna poraza. Edini neuspeh v tej sezoni je Budućnosti VOLI zadala Koper Primorska v tretjem kolu, in še to na domačem parketu Športnega centra Morača, kjer so domačini proti Koprčanom na koncu klonili z 80:83.





Slaven Rimac FOTO: Damjan Žibert

"Tekma je za nas zagotovo zelo dobra preizkušnja, sploh če v obzir vzamemo dejstvo, da je Budućnost VOLI trenutno v odlični formi, in da zaseda prvo mesto na lestvici. Po porazu proti Koper Primorski, ki je naše tekmece premagala v Podgorici, so nanizali lepo število zmag. S prihodom novega glavnega trenerja je ekipa odreagirala na takšen način, kot so si to vsi v vodstvu kluba zagotovo tudi želeli. Čaka nas zahtevna tekma. Imeli smo dovolj časa, da se pripravimo na obračun. Nimamo večjih težav s poškodbami, zato pričakujem, da bomo prikazali dobro predstavo," je bil izčrpen za uradno spletno stran kluba Hrvat na klopi Olimpije Rimac. Cedevita Olimpija v obračun vstopa z odlično popotnico iz nedeljskega obračuna s Crveno zvezdo mts. Ljubljančani so aktualne prvake Lige ABA v Stožicah premagali s 75:64, v soboto pa se bodo udarili še z drugimi finalisti iz minule sezone, a v letošnjem letu imajo zeleno-beli s podgoriškim moštvom izvrstne izkušnje.





Sani Bečirović pri Cedeviti Olimpiji opravlja funkcijo športnega direktorja. FOTO: Damjan Žibert