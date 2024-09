Olimpija za začetek povsem povozila Krko

Za Ljubljančane je to 13. superpokalni naslov in peti v nizu, hkrati pa je to njihova 11. zaporedna lovorika na domačih parketih. Zadnje tekmovanje v Sloveniji, ki ga niso osvojili, je bil pokal Spar leta 2021. Krka ostaja pri petih naslovih v superpokalu, nazadnje je slavila 2016, zadnjo lovoriko pa je osvojila pred več kot tremi leti, slovenski pokal.

Najboljši strelci pri Cedeviti Olimpiji so bili Žiga Daneu, Aleksej Nikolić in Brynton Lemar, ki so dosegli po 16 točk, pri Krki pa Marc Garcia Antonell in Jakob Čebašek s 14 točkami.

Izid, superpokal:

Cedevita Olimpija - Krka 103:73 (27:22, 28:11, 27:15, 21:25)