Olimpija zlahka opravila z Igokeo

Ljubljančani so v prvem polčasu po zaslugi razpoloženega Joshue Adamsa , ki je v 13 minutah prvih dveh četrtin dosegel 15 točk, vzpostavili pričakovano razmerje na parketu. Prvo četrtino so po dobrih zadnjih minutah dobili za 10 točk, v drugi pa so vodili tudi že za 16, na polčas pa so nesli 12 točk prednosti.

V tretji četrtini so izbranci Jurice Golemca, ki je pred tekmo dejal, da so tekmovalni odmor dobro izkoristili za nekaj počitka in kakovostne treninge, ohranili lepo prednost, tako da so mirnih živcev lahko šli v zadnjih deset minut. V teh so se gosti 1:16 minute pred koncem približali na deset točk, vendar jim česa več ni uspelo narediti.

Adams je pri domačih končal z 20 točkami, Alen Omić je 15 točkam dodal devet skokov, Yogi Ferrell pa 12 točkam osem podaj.

Olimpija bo v 21. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Zadru.