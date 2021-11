Nova sramota Cedevite Olimpije, zmaji brez možnosti v Novem Beogradu

Ljubljanska Cedevita Olimpija je v beograjski Hali sportova Ranka Žeravica doživela četrti poraz v tej regionalni sezoni. Olimpija je v Beogradu naletela na izjemno razpoloženo ekipo Mege. Slednja je silovito krenila v obračun in na začetku druge četrtine vodila za 14 točk (29:15). Ko so zmaji začeli topiti prednost domačinov, so slednji znova udarili, na glavni odmor s seboj odnesli 16 točk naskoka (50:34), tretjo četrtino pa začeli z delnim izidom 17:2, in se oddaljili na 67:36. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca so se spustili v lov za tekmeci, žal pa bili neuspešni, saj so Beograjčani vedno znova našli odgovor na igro gostov, ki so na koncu tekmo izgubili s 75:104.

Kapetan Jaka Blažič je tekmo sklenil s 26 točkami in devetimi skoki, Luka Rupnik pa je v statistiko vpisal 15 točk. Preostali košarkarji niso presegli meje desetih doseženih točk. Pred košarkarji Cedevite Olimpije je tekmovalni premor, ki jih prinašajo reprezentančne akcije. Aktivni bodo Jaka Blažič, Edo Murić, Luka Rupnik, Žiga Dimec in Alen Hodžić, ki se bodo v dresu slovenske reprezentance pomerili s Hrvaško in Švedsko, pridružil pa se jim bo še Blaž Habot, ki se mudi na posoji v Nutrispoint Iliriji. Zmaje bodo na parketu znova 5. decembra, ko v Stožice prihaja Zadar.