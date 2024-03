Cedevita Olimpija si je otežila delo, tekma proti Zadru je zdaj ključna

Cedevita Olimpija je v domačih Stožicah klonila proti Budućnosti (72:80) in si otežila pot do četrtega mesta v ligi ABA in prednosti domačega terena v končnici. Večino tekme so zmaji bili blizu nasprotnikom, na koncu pa so bile usodne prve in zadnje minute srečanja.

Budućnost je tekmo začela občutno bolje, saj je po uvodnih minutah druge četrtine vodila že 27:14. Shawn Jones je na prvem obračunu teh dveh nasprotnikov igral zelo dobro in zmago zaključil s 14 točkami, na domači tekmi je ob dobrem metu iz igre (6/8) dosegel še točko več. Z obilico energije je vsaj malo popravil vtis svojega moštva pod obema košema, predvsem v drugem delu druge četrtine in na začetku tretje, a na koncu zaman. "Že celo sezono poskušam vstopiti v igro in biti iskra s klopi, ali pa igrati energično tudi če začnem v prvi postavi. S svojo energijo želim spodbuditi svoje soigralce. Danes to ni bilo dovolj za nas. Poraz zagotovo boli, še posebej, ker smo se res borili. V drugi polovici tekme smo pokazali še več energije, a nam je je na koncu malo zmanjkalo za zmago. Tekmo moramo vzeti kot izkušnjo in jo izkoristiti kot motivacijo za naslednjo proti Zadru."

Glavna tema med igralci in trenerjem Cedevite Olimpije po tekmi je bil slab začetek. Na zadnji tekmi v ligi ABA so na gostovanju v Beogradu proti Partizanu po uvodnih desetih minutah zaostajali že 42:24. Dobili so naslednje tri četrtine, a zaman in podoben vzorec se je v Stožicah ponovil tudi proti Črnogorcem. Zoran Dragić tokrat v napadu ni bil razpoložen, tekmo je zaključil z zgolj petimi točkami: "Ponovno smo slabo začeli, podobno kot v Beogradu. Slab začetek, nato nam je uspelo priti na štiri točke razlike in celo povesti. Žal pa je imela Budučnost preveč skokov v napadu, bili so agresivnejši. Mi nismo vedeli kaj početi v napadu. Žoga ni krožila tako, kot bi morala, ampak se je zadrževala, posledično pa je bil tudi napad statičen."

Ob polčasu tekme proti Budućnosti se je Olimpija poklonila zlati generaciji takratne Smelt Olimpije, ki je 15. marca 1994 v Lozani v finalu Evropskega pokala z rezultatom 91:81 premagala španski Taugres in osvojila naslov Evropskega pokalnega prvaka. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Trener Cedevite Olimpije Zoran Martić se zaveda, da je v ključnem delu sezone lahko vsak poraz usoden: "Budućnost nas je z agresivno igro pritisnila, nas upočasnila. Potem smo začeli igrati preveč statični, ena na ena: To je težava, ki jo imamo že celo sezono praktično proti vsem ekipam, ki so atletsko boljše od nas. V teh individualnih akcijah ne moremo premagati tako kakovostnega nasprotnika kot je Budućnost. Zagotovo je Budućnost dala preveč točk po naših izgubljenih žogah in iz drugih akcij. Vedeli smo, da nas po pokalu čakajo tri zaporedne težke tekme z neposrednimi konkurenti. Proti Zadru potrebujemo 40 minut dobre tekme, 35 ali 30 ne bo dovolj."

Statistika tekme Cedevita Olimpija - Budućnost FOTO: Sofascore.com icon-expand

Cedevita Olimpija naslednjo soboto ob 17.00 gostuje pri hrvaškemu Zadru. Zadar, ki trenutno zaseda peto mesto je na 22 tekmah zbral eno zmago manj (13) od Ljubljančanov in jasno je, da bi prav to srečanje lahko bilo odločilno v borbi za četrto mesto. Tekmo si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na VOYO.