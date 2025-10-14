Svetli način
Košarka

Zmaji z odmevno zmago pokazali, da v Eurocupu mislijo resno

Ljubljana, 14. 10. 2025 20.59 | Posodobljeno pred 10 minutami

J.B. , STA
Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo sanjski uvod v novo sezono Eurocupa. V tretjem krogu so prišli do tretje zmage, potem ko so s kar 80:59 ugnali grški Aris. Umoja Gibson je bil z 19 točkami najboljši strelec tekme.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala vpisali tretjo zmago in ostajajo na vrhu skupine A. Pred domačimi gledalci so premagali grški Aris z 80:59. Ljubljančani nadaljujejo sanjski začetek sezone; na šestih tekmah v treh različnih tekmovanjih so doživeli le en poraz.

V evropskem pokalu so doma premagali Manreso in Aris, v gosteh pa Hapoel Jeruzalem. Vse tri omenjene ekipe imajo višje cilje, kot je le preboj v končnico, kamor neposredno vodita prvi dve mesti v skupini, naslednje štiri ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Cedevita Olimpija je v Stožice vrnila dobro in borbeno košarko ter gledalce. Na tribunah se jih je zbralo več kot 3500, vključno s približno 350 privrženci iz Soluna, ki so neumorno spodbujali svoje igralce.

A Grkom tudi to ni pomagalo, saj je bila Cedevita Olimpija suvereno boljša ekipa, ki je vodila od prve do zadnje minute. Prvo dvomestno razliko si je priigrala v 25. minuti, najvišjo prednost 21 točk pa je dosegla pri končnem rezultatu.

Aris, ki je evropski pokal začel z zmagama v Benetkah in doma proti Hamburgu, je zapretil le sredi zadnje četrtine, ko se je približal na 64:57, a je Aleksej Nikolić hitro rešil negotovost z dvema zaporednima trojkama.

Nikolić je bil znova eden ključnih igralce Cedevite Olimpije. V zadnji četrtini je dosegel devet točk, vse z meti za tri točke. Umoja Gibson je zbral 19 točk (vse v prvih treh četrtinah), Joseph Girard pa jih je zbral 16.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića bodo v nedeljo v Stožicah gostili Zadar, naslednjo tekmo v evropskem pokalu pa bodo igrali 22. oktobra pri Bahcesehirju v Istanbulu.

Slovenska pomlad
14. 10. 2025 21.09
Dobri so.
ODGOVORI
0 0
Resnico ti povem
14. 10. 2025 21.03
Bravo!
ODGOVORI
0 0
sseebbaa
14. 10. 2025 20.54
-1
ukriji bodo v zrak spušal naš denar...juhuhu
ODGOVORI
1 2
Pajki
14. 10. 2025 20.37
+1
Odprite komentarje v clanku o nakupu ameriskih raket
ODGOVORI
3 2
daiči
14. 10. 2025 20.36
+3
kaj pa je to 43mio eur, pa to je drobis za slovenijo
ODGOVORI
5 2
assassin911
14. 10. 2025 20.39
+1
To še 5000 stanovanj ni.
ODGOVORI
2 1
