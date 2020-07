Olimpiji na žrebu Promitheas, Gran Canaria, Dolomiti, Bursaspor in Nanterre

Redni del sezone Evropskega pokala bo potekal med 30. septembrom in 16. decembrom. Drugi del, v katerega se bo prebilo najboljših 16 moštev iz skupinskega dela, se bo začel 30. decembra, potekal pa bo do 3. februarja prihodnje leto. Končnica tekmovanja se bo začela 2. marca, najkasneje 10. aprila prihodnje leto pa bo znan nov prvak v tem tekmovanju.

"V novi sezoni Evropskega pokala nas čakajo izredno zanimive tekme. Želimo narediti korak naprej in izboljšati našo uvrstitev iz minule sezone. V tem trenutku je težko karkoli napovedovati, saj še nismo končali sestave ekipe, enako pa velja za večino moštev po celotni Evropi. Vse do zbora moštva v Stožicah bomo naredili vse, da smiselno dopolnimo ekipo z manjkajočimi členi. Čaka nas trdo delo,"je po katalonskem plesu kroglic dejal športni direktor kluba Sani Bečirović.

Golemac: Nismo nekonkurenčni

"Žreb nam je namenil resne tekmece. O razmerju moči posameznih moštev je ta trenutek težko govoriti, saj ekipe še niso dokončno sestavljene. Prepričan sem, da v tej skupini nismo nekonkurenčni, in da bomo sestavili kakovostno ekipo, ki se bo enakovredno kosala z vsakim tekmecem. Komaj čakam, da se znova zberemo in začnemo delati,"je po žrebu dejal trener ljubljanske ekipe Jurica Golemac.

Promitheas je stari znanec "zmajev" še iz časov, ko sta moštvi nastopali v ligi prvakov, v minuli sezoni pa se je moštvu iz grškega Patrasa uspelo prebiti vse do četrtfinala Evropskega pokala. Stari znanci so tudi francoski košarkarji Nanterrja 92, ki so v minuli sezoni skupaj s Cedevito Olimpijo nastopali v skupini C, a se Parižanom, tako kot Ljubljančanom, ni uspelo prebiti v drugi del tekmovanja. Košarkarji Dolomiti Energie so v minuli sezoni nastopali v Evropskem pokalu in skupinski del sklenili na četrtem mestu skupine D, nato pa v drugem delu sezone doživeli šest porazov.

"Zmaje" v skupinskem delu čaka tudi pot na Kanarske otoke, kjer jih bodo pričakali košarkarji Gran Canarie, ki se po sezoni odmora vračajo v mednarodna tekmovanja. Precejšnja neznanka je turška ekipa Bursaspor, ki je v minuli sezoni nastopala zgolj v turškem državnem prvenstvu in na 23 tekmah dosegla 11 zmag.