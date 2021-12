Olimpijina mladinska šola med štirimi v regiji

Uspešna zgodba ekip mlajših starostnih kategorij Cedevite Olimpije je pred dnevi dobila novo poglavje. Mladi zmaji so na turnirju regionalne lige, ki je potekal v črnogorskem mestu Bar, v zadnjem krogu premagali gostitelje turnirja, košarkarje Mornarja - Barskega zlata, in si tako zagotovili mesto na finalnem turnirju mladinske regionalne lige. Za vstopnico, ki pelje v finale regionalne lige, se bodo mladi Ljubljančani pomerili z ekipo SC Derby. Za drugo mesto v finalu se bosta med seboj udarili ekipi Mege Mozzart in Igokee.

Spomnimo, mladinska ekipa Cedevite Olimpije je v tekmovalni sezoni 2020/21 sedla na slovenski košarkarski prestol, to pa se je zgodilo prvič po sezoni 2014/15. Tudi ekipa fantov do 17. leta je v sezoni 2020/21 v Sloveniji pustila svoj pečat in državno prvenstvo sklenila na tretjem mestu, fantje, ki so sestavljali ekipo do 15. leta, pa so državno prvenstvo zaključili v četrtfinalu. Cedevita Olimpija je bila za razvoj, kakovostno delo z mladimi igralci in promocijo košarke v mlajših starostnih kategorijah v sezoni 2020/21 nagrajena tudi s pokalom mladih.



Ekipa Cedevite Olimpije mladi na turnirju v Baru:

Vukašin Todorović, Nil Jovanović, Lon Ličan, Anže Đurkić, Vice Zanki, Benjamin Mirković, Tomas Belina, Saša Ciani, Gašper Kočevar, Klei Nagode, Filip Horvat, Andrija Jelavić. Trener: Borut Fijavž.