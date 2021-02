Olimpijina sedma zmaga v nizu: Fantje so znova pokazali značaj

"Zelo pomembna zmaga. Kot sem napovedal, šlo je za zelo zahtevno tekmo, skupaj namreč nismo trenirali tri tedne. Pred tem srečanjem smo v polni zasedbi naredili samo en trening. Videlo se je, da nismo imeli iste energije kot pred premorom. Fantje so znova pokazali pravi značaj. Stopili so skupaj in s skupnimi močmi pripomogli k temu, da smo dosegli to zmago. Mikael Hopkinsin Alen Hodžić sta prikazala odlično predstavo. Kendrick Perry se je kljub temu, da ni treniral, vrnil v drugem polčasu. Jaka Blažič, Luka Rupnikin Žiga Dimec so vsi prispevali svoj delež. Jarroda Jonesaso mučile težave z osebnimi napakami, a bil je z nami. Vedno zmaguje ekipa,"je bil izčrpen za uradno spletno stran Cedevite Olimpije trener Jurica Golemac. "Šlo je za težko prvenstveno tekmo. Tekmeci iz Slovenije, s katerimi se pomerimo večkrat v sezoni, so nas dobro poznali. Od zahtevnega gostovanja smo to tudi pričakovali. Po premoru, ki je trajal več kot 20 dni, smo se vrnili nekoliko zarjaveli. Zaradi odsotnosti reprezentantov v zadnjih dneh nismo opravili veliko skupnih treningov, a odlično se je bilo vrniti na parket in doseči novo zmago v Ligi ABA. Imamo zelo talentirano zasedbo, kdorkoli lahko zablesti na posamezni tekmi. Sam ostajam potrpežljiv in pripravljen ter delam to, kar ekipa od mene zahteva. Igram agresivno, skačem za žogo, v Novem mestu pa sem tudi zadeval. Vsak član moštva zna prevzeti odgovornost. Pred nami je naporen urnik. Izpustili smo nekaj tekem, ki jih bomo morali nadoknaditi. Nadaljevali bomo tekmo po tekmo. Pripravili se bomo na vsakega tekmeca in ostali zbrani,"pa je dejal Mikael Hopkins, ki se je tokrat izkazal z izjemno predstavo.