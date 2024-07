Olimpijska generalka pripadla košarkarjem ZDA

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Američani, tradicionalno prvi favoriti za olimpijsko zlato, so bili sinoči v Londonu veliko bolj zbrani kot 48 ur prej proti Južnemu Sudanu. Kljub temu so se morali člani "sanjskega moštva", ki so nastopili brez Kevina Duranta, močno potruditi za zmago.