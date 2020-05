Olimpijske kvalifikacije košarkarjev poleti 2021

Ker so se prestavile OI, so se tudi kvalifikacije. Našo četo pomemben turnir čaka konec junija prihodnje leto.

S sedeža mednarodne košarkarske organizacije so sporočili, da so se končali pogovori med Fibo in Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) glede natančnega datuma vseh štirih moških kvalifikacijskih olimpijskih turnirjev.

Po več sestankih in razpravah je Mok danes potrdil predlog Fibe in tako bodo vsi štirje moški košarkarski olimpijski kvalifikacijski turnirji potekali med 29. junijem in 4. julijem prihodnje leto. Mok je kljub temu, da je rok za uvrstitev športnikov na OI postavil na 29. junij 2021, upošteval Fibine argumente in s tem bodo imele reprezentance po koncu klubskih tekmovanj dovolj časa za ustrezno pripravo na kvalifikacije, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Slovenci bodo premierni nastop na OI lovili v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezule in Južne Koreje.