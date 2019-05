Olympiakos bojkotiral tekmo s PAO-m, ob selitvi v drugo ligo upa na ABO

Olympiakos je svojo namero sicer sporočil že pred nekaj dnevi, saj njihovi zahtevi po mednarodnih sodniki na tekmi z večnim rivalom PAO-m vodstvo lige ni ugodilo. Predsednik dvanajstkratnega grškega prvaka Panagiotis Angelopoulosje že večkrat razburkal vode s svojimi izjavami o podkupljenih in pristranskih sodnikih, sedaj pa je klub storil še korak dalje. Vodilni pri Panathinaikosu so sicer do zadnjega upali, da bo serija vendarle odigrana. "Želeli smo verjeti, da se bodo vendarle pojavili v OAKI," je dejal Dimitris Giannakopoulos, predsednik Panathinaikosa.

V dvorani se je sicer zbralo nekaj malega navijačev, ki so si duška dali s skandiranjem "Nasvidenje, nasvidenje, odhajate v drugo ligo!" PAO je priložnost izkoristil za trening ekipe 5 na 5, v polfinalu pa ga čaka boljši od para Periferi-Ifaistos.

Zaradi te poteze bi lahko grška zveza Olympiacos vrgla v drugo ligo, kar bi bilo prvič v zgodovini kluba, ki so ga ustanovili leta 1931.