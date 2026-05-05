Olympiakos na zaključni turnir, Hapoel izsilil četrto tekmo

Olympiakos je prvi udeleženec zaključnega turnirja, ki bo od 22. do 24. maja v Atenah. Pirejčani so od samega začetka prevladovali in imeli že po polčasu 21 točk naskoka. Evan Fournier je za grškega predstavnika dosegel 22 točk , Alec Peters pa je dodal 18 točk. Za Monačane sta Matthew Strazel in Jaron Blossomgame prispevala 21 oziroma 19 točk.

V Botevgradu v Bolgariji je Hapoel preprečil napredovanje madridskemu Realu in izsilil četrto tekmo. Proti kraljevemu klubu je slavil s 76:69. Po 19 točk sta pri "domačih" dosegla Chris Jones in Elijah Bryant (9 skokov), za Real pa je 14 točk prispeval Trey Liles. Četrta tekma bo znova v Bolgariji v četrtek, morebitna peta v Madridu pa v torek.

V sredo bosta skušala po vodstvu z 2:0 v zmagah četrtfinalno serijo končati Fenerbahče in Panathinaikos. Prvi bo gostoval pri Žalgirisu, drugi pa bo doma lovil nastop na zaključnem turnirju proti Valencii.