Košarka

Olympiakos na zaključni turnir, Hapoel izsilil četrto tekmo

Monaco, 05. 05. 2026 21.51 pred 5 minutami 1 min branja 0

M.J. STA
Košarkarji Olympiakosa so se uvrstili na zaključni turnir Evrolige. Na tretji tekmi so v gosteh premagali Monaco s 105:82. Na drugi današnji tekmi je Hapoel Tel Aviv izsilil četrto tekmo proti Realu iz Madrida, potem ko je slavil s 76:69 in izid v zmagah znižal na 1:2.

Olympiakos je prvi udeleženec zaključnega turnirja, ki bo od 22. do 24. maja v Atenah. Pirejčani so od samega začetka prevladovali in imeli že po polčasu 21 točk naskoka. Evan Fournier je za grškega predstavnika dosegel 22 točk, Alec Peters pa je dodal 18 točk. Za Monačane sta Matthew Strazel in Jaron Blossomgame prispevala 21 oziroma 19 točk.

V Botevgradu v Bolgariji je Hapoel preprečil napredovanje madridskemu Realu in izsilil četrto tekmo. Proti kraljevemu klubu je slavil s 76:69. Po 19 točk sta pri "domačih" dosegla Chris Jones in Elijah Bryant (9 skokov), za Real pa je 14 točk prispeval Trey Liles. Četrta tekma bo znova v Bolgariji v četrtek, morebitna peta v Madridu pa v torek.

V sredo bosta skušala po vodstvu z 2:0 v zmagah četrtfinalno serijo končati Fenerbahče in Panathinaikos. Prvi bo gostoval pri Žalgirisu, drugi pa bo doma lovil nastop na zaključnem turnirju proti Valencii.

